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Muğla’da kedi ve köpekler zehirlendi; gözaltına alınan kişi "Bu sefer ben yapmadım" dedi

Gözaltına alınan kişi aynı suçtan daha önce de yakalanmıştı

08 Aralık 2015 11:57

Muğla’nın Milas İlçesi’nde Ören Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait 8 köpek ile 4 kedi, tarım ilacı karıştırılmış kıyma ile zehirlendi.

Habertürk’ün haberine göre jandarma, olayın ardından daha önce aynı suçtan yakalanıp, 500 lira para cezasına çarptırılan 59 yaşındaki emekli ziraat mühendisi A.G.’yi gözaltına aldı.

A.G. ifadesinde, “Daha önce bazı köpekleri bana saldırdıkları için zehirlemiştim. Ancak, bu defa ben yapmadım” dedi. A.G., serbest bırakıldı.

Öte yandan Sakarya’nın Dağdibi mevkiinde başıboş hayvanları beslemeye giden hayvanseverler kafası ve boynu kesilerek öldürülen iki köpek buldu. Hayvanseverler boynu kesilen köpeğin tecavüze uğradığını iddia etti.Yapılan müdehaleler  

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