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Muğla'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı 

Hülya ELTEŞ/MİLAS (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Milas İlçesi'nde kontrolden çıkıp takla attıktan sonra bir kamyon ile kamyonete çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

26 Ağustos 2017 03:37

Hülya ELTEŞ/MİLAS (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Milas İlçesi\'nde kontrolden çıkıp takla attıktan sonra bir kamyon ile kamyonete çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında, Bodrum-Milas karayolu Kemikler mevkiinde meydana geldi. Mehmet Umul yönetimindeki 48 D 1905 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı, ardından da Mehmet Ali Uzun yönetimindeki 48 YY 207 plakalı kamyon ile Bekir Kafalı yönetimindeki 48 ABA 73 plakalı kamyonete çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Gizem Pisi öldü, sürücü Umul ise yaralandı.
Yaralı Mehmet umul, olay yerine sevk edilen ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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