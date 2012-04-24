Muğla'da İnönü büstüne saldırı

Kurtuluş Savaşı kahramanlarından 2'inci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün eşi Mevhibe İnönü'nün Muğla'daki adını taşıyan parktaki büstü, saldırıya uğradı. Büste boyayla bıyık çizip, gözlerini boyayan saldırganlar, kaidesini de parçalayıp, şifreli olarak küfür ve hakaret içeren söz yazdı.

Muğla Belediyesi tarafından Orhaniye Mahallesi'nde 2006 yılında törenle hizmete açılan Mevhibe İnönü Parkı 22 bin metrekare alana kuruldu ve 540 bin liraya mal oldu. İçinde 2 havuz, oturma alanları ve özürlü çocuklar için oyun grupları bulunan parkın girişine Mevhibe İnönü'nün bronz büstü dikildi. Yıllardan bu yana mahallenin sembolü haline gelen Mevhibe İnönü büstünü çevre illerden gelenler de ziyaret etti.

"Cumhuriyet kadınının aydınlık yüzü" olarak adlandırılan Mevhibe İnönü'ye Muğlalılar büyük saygı ve sevgi gösterdi. Merhum siyaset adamı ve fizik profesörü Erdal İnönü'nün de vefatından bir süre önce Muğla'ya gelerek ziyaret ettiği annesi Mevhibe İnönü'ye ait büst, pazar gecesi kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.

Mevhibe İnönü'nün büstüne siyah boyayla bıyık çizen, gözlerini de yeşile boyamaya çalışan saldırganlar, kaidenin mermerini de söktü. Büstü söküp, kırmak isteyen saldırganların, koruma duvarının üstüne ise küfür ve hakaret içeren, şifreli olarak "B... yediniz" anlamına gelen "BO Q7 NİZ" yazdıkları görüldü. Büstün altında bulunan bilgilendirme levhasını da sökmeye çalışan saldırganlar, büyük zarar verdi. Saldırganlar, büst önündeki mermerin üzerine ise siyah boyayla "MKA" kısaltma rumuzuyla gülen çocuk resmi de yaptı. Mahalle sakinleri Mevhibe İnönü'nün büstüne yapılan sadırıyı kınayıp, büyük üzüntü duyduklarını söyledi.