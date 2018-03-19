T24 LogoT24 Logo
Gündem

Muğla'da hırsızlık şüphelisi 4 Gürcü gözaltına alındı

Cihan KAYA / DALAMAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, polisin yaptığı operasyonda hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen Gürcistan uyruklu 4 şüpheli yakalandı

19 Mart 2018 23:45

Cihan KAYA / DALAMAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Dalaman ilçesinde, polisin yaptığı operasyonda hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen Gürcistan uyruklu 4 şüpheli yakalandı.
Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Marmaris ve Fethiye ilçelerindeki çeşitli ev ve işyeri hırsızlığı olaylarını gerçekleştirmiş olabileceği değerlendirilen Gürcistan uyruklu, 1\'i kadın 4 şüphelinin ilçeye girdiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Şüpheliler Zurap.T., Nina S., Gorc G. ve Mangra Z., başlatılan teknik ve fiziki takibin ardından, dün evlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüplelilerin buradaki ifadelerinden yola çıkan ekiper, zanlıların otomobillerinde ve bazı adreslerde eşzamanlı aramalar yaptı. Aramalarda, elektronik eşyalar, müzik aletleri, çok sayıda ziynet eşyası ile 1 pompalı tüfek, 1 kuru sıkı tabanca ve delici aletler ele geçirildi.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk ediliceği kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cihan KAYADALAMAN Muğla DHA MUĞLA DalamanGürcistanDalamanEmniyet Müdürlüğü Asayiş Büro AmirliğiMarmaris ve FethiyeGürcistan uyrukluZurapNinaGorcMangraEmniyeteAramalardaMarmarisEmniyet Müdürlüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24