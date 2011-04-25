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Yaşam

MUĞLA'DA HALK SAHİLE AKIN ETTİ MUĞLA (A.A)

25 Nisan 2011 16:53

-MUĞLA'DA HALK SAHİLE AKIN ETTİ MUĞLA (A.A) - 25.04.2011 - Hava sıcaklığının 21 derece olarak ölçüldüğü Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde vatandaşlar ve turistler sahilleri doldurdu.  Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Muğla'nın Bodrum, Fethiye ve Marmaris ilçelerinde  hareketlilik yaşanmaya başladı.  Hava sıcaklığının 21 derece olarak ölçüldüğü Bodrum'un Paşatarlası ve Kumbahçe plajlarına gelen turistler ve vatandaşlar, sıcak havanın tadını çıkardı. Paşatarlası sahilinde güneşlenen Danimarkalı turistler denize girerek şezlonglarda uzandı. Bazı turistler ise sahilde kitap okuyarak zaman geçirdi. Yerli turistlerin ise Kumbahçe plajını tercih ettikleri ve buradaki kafelerde oturdukları görüldü.  Marmaris'te ise vatandaşlar deniz kıyısındaki Kordon Caddesi, Atatürk Caddesi ve Uzunyalı Sahili'nde yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşlar ise sahildeki kafelerde oturarak güneşlendi. Fethiye'nin Ölüdeniz beldesinde de vatandaşlar ve turistler denize girdi. Bazı turistler ise kent merkezinde yürüyüş yaparak parklarda oturdu.  Muğla Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, önümüzdeki 5 gün boyunca hava sıcaklığının il genelinde 20 derece ve üzerinde olmasının beklendiğini bildirdi.

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