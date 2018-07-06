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Muğla'da gözaltına alınan 2 İngiliz vatandaşı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklandı

Irak asıllı İngiliz vatandaşı kardeşler "Terör örgütü propagandası" yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı

06 Temmuz 2018 00:45

Muğla'nın Dalaman Havalimanı'nda, sosyal medya  "Terör örgütü propagandası" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Irak asıllı İngiltere vatandaşı iki kardeş, çıkarıldıkları mahkemece  tutuklandı.

Dalaman Havalimanı'nda, TEM Risk Analiz görevlileri tarafından "şüpheli" hareketleri nedeniyle fark edilen iki kişi takibe alındı.  Irak asıllı İngiltere vatandaşı oldukları belirlenen Ayman Barzan ve Hariam Barzan kardeşlerin telefon ve sosyal medya hesaplarında inceleme yapıldı.

Sosyal medya hesaplarında "terör örgütü propagandası" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan kardeşler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. 

Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İngiliz vatandaşı Barzan, kardeşler çıkarıldıkları  mahkemece tutuklandı.

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