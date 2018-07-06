Muğla'da gözaltına alınan 2 İngiliz vatandaşı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklandı

Muğla'nın Dalaman Havalimanı'nda, sosyal medya "Terör örgütü propagandası" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Irak asıllı İngiltere vatandaşı iki kardeş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Dalaman Havalimanı'nda, TEM Risk Analiz görevlileri tarafından "şüpheli" hareketleri nedeniyle fark edilen iki kişi takibe alındı. Irak asıllı İngiltere vatandaşı oldukları belirlenen Ayman Barzan ve Hariam Barzan kardeşlerin telefon ve sosyal medya hesaplarında inceleme yapıldı.

Sosyal medya hesaplarında "terör örgütü propagandası" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan kardeşler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İngiliz vatandaşı Barzan, kardeşler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.