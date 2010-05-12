Muğla'da gerginlik sürüyor: 1 yaralı

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Muğla'daki öğrenci kavgasından görüntüler - VIDEO

Muğla'daki kavga yeniden alevlendi - FOTO GALERİ



Muğla Üniversitesinde önceki gece yaşanan ve bir öğrencinin silahla vurularak ağır yaralandığı olayların ardından yaşananları protesto eden yaklaşık 200 kişilik bir grup, Kötekli Mahallesi'nde öğrencilerin bulunduğu bazı kafeterya ve evlere saldırdı. Saldırı sırasında grubun attığı taşlardan kafeteryada oturan iki kız öğrenci yaralandı. Ntvmsnbc'de yer alan habere göre, öğrenciler arasında başlayan olaylar olaylar dün 21.30 sularında yeniden başladı. Yaklaşık 200 kişiden oluşan Güneydoğulu öğrenci grubu, kafe ve barları taş yağmuruna tuttu. Polisin olay yerine gelmesiyle taşlı sopalı saldırı meydana geldi.



Olaylar nedeniyle jandarmadan takviye istenirken, evlere basıkınlar yapıldı ve 73 kişi gözaltına alındı. Toplam 10 kişinin yaralandığı belirtiliyor.



Muğlalı bir kıza laf atılması sonucu başladığı belirtilen olaylara Güneydoğu kökenli öğrencilerin müdahalesi, çatışmalara 'etnik ve ideolojik' bir boyut kazandırmış durumda.



Polis ve jandarmanın müdahalesiyle şehirde gerginlik sona ererken, benzer çatışmalar kısa süre önce İzmir'in Tire, Manisa'nın Demirci ilçelerinde yaşanmıştı.





'Olaylar ideolojik bir boyut kazandı'



Muğla Valisi Ahmet Altıparmak, "Hepimize geçmiş olsun. Bir öğrencimiz yaralı. Ona ve arkadaşlarına da geçmiş olsun diliyoruz" diyen Altıparmak, "Dün maalesef bir bar önünde laf atamadan çıkan olaylar ideolojik bir boyut kazandı.



Akşam saatlerinde bir gösteri oldu. Bir lokanta taşlandı. Yaralılar var ama ağır değil. 4 kişi yaralandı, 2'si hastaneden ayrıldı. Tedbirler gece boyu ve yarın devam edecek. Şu anda insanlar sokaklarda, mekanlar açık; hayat normal şekilde devam ediyor" dedi.





Önlem alınmadı iddiaları



Emniyet'in gerekli önlemleri almadığı iddialarına da yanıt veren Vali, "Yürüyüşlere izin verilmesi söz konusu olamaz. İki gruptan da gözaltılar oldu; caydrımak için. İstenmeyen olaylar yaşandı. Bunu istemeyiz ama ne yazık ki gerçekleşti. Şu andan itibaren tekrarlanmaması için tedbirler alınıyor" şeklinde konuştu.





Polis kurşunu iddiası



Hastanedeki öğrencinin polis kurşunuyla yaralandığı iddialarına da Vali Altıparmak, "İki şeyi ayırt etmek gerekir. Birincisi; öğrenci neresinden yaralanmış. Ağır darbe tabancadan değil. Kurşun sırtını sıyırmış geçmiş. Bunu mazur görmüyorum ama asıl darbe, bar önündeki darptan alınmış. Gözaltılar yaşandı ve sorgulamalar sürüyor. Olayların büyümemesi lazımdı ama provokasyon da var.



Diğer bir husus tabanca kime ait konusu. Teknik çalışmalar yapılıyor. Elde kapsül var ve bu polise ait bir tabancanın değil. Tespit yapılmaya çalışılıyor" şeklinde yanıt verdi.



Altıparmak son olarak, "Emniyet tüm imkanları seferber etmiş durumda ve canla başla çalııyor. İlçelerden ve komşu illerden takviye kuvvetler geldi. Şu an durum kontrol altında, sukunet var. Yeterli gücümüz mevcut ve herhangi bir olay beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.



Muğla Üniversitesi öğrencisi iki grup arasında çıkan kavgaya ''gaz bombası'' ile müdahale etti.



İlk kavgadan yaklaşık 1 saat sonra Recai Güreli Caddesinde yeniden başlayan kavga esnasında açılan ateş sonucu Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 21 yaşındakki Şerzan Kurt omzundan yaralandı.



Başından da sert bir cisimle darp edildiği öğrenilen Kurt, bir süre yerde ambulans bekledi.

Olay esnasında başka bir vakada oldukları öğrenilen 112 acil yardım ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kurt, Muğla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Kurşunun sol omzundan girerek, sağ omzundan çıktığı bildirilen ve durumu ağır olan Şerzan Kurt, ambulans helikopterle İzmir'e sevk edildi.





Hastanede gerginlik



Kurt'un arkadaşları, hastanenin acil servisine girmeye çalışınca, hastaneye çok sayıda takviye polis ekibi istendi.



Olay yerine gelen çevik kuvvet ekipleri, hastanenin acil servisi önünde kordon oluşturarak öğrencilerin hastaneye girişine izin vermedi.



Hastanede yaşanan gerginlik sabah da devam etti.



Hastanenin bahçesine girmek isteyen grupla, polis memurları arasında arbede yaşandı.



Arbedede grubun attığı taşlardan, bir Çevik Kuvvet polisi yaralandı. Yüzünden yaralanan polis memuru aynı hastanede tedavi altına alındı.



Sloganlar atarak hastane bahçesine kadar gelen grubun, Muğla Emniyet Müdür Yardımcılarıyla yaptığı görüşmenin ardından, küçük gruplar halinde hastane bahçesine alınmasına izin verildi.



Polisle zaman zaman tartışan üniversite öğrencileri ile bazı sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri, olayın failinin bulunması halinde hastanenin bahçesinden ayrılacaklarını, failin bulunmaması halinde ise beklemeye devam edeceklerini söyledi.





'Polis vurdu'



Hastane önünde bekleyen öğrenciler, arkadaşlarının polis tarafından havaya açılan ateş esnasında vurulduğunu iddia ederek, ''Biz olayın tüm boyutları ile araştırılmasını istiyoruz'' dedi.





MHP binası taşlandı



Öte yandan, kavganın ardından polis tarafından dağıtılan öğrenciler 1'i polise ait 2 otomobil, 2 işyeri ve MHP İl Başkanlığına taş atarak zarar verdi.



Polis, olaylara karıştığı öne sürülen yaklaşık 20 öğrenciyi ifadelerini almak üzere polis merkezinde götürdü.





Vali Altıparmak: Polisin bir ihmali varsa...



Muğla Valisi Ahmet Altıparmak, ''Bir öğrencinin yaralanması üzücü. Olayla ilgili gelişmeleri gece boyunca takip ettim. Üniversite öğrencisinin nasıl yaralandığı, hangi kaynaktan yaralandığı araştırılıyor. Olayda polisin bir ihmali varsa gereği yapılır. Olay, tüm boyutları ile araştırılacak'' diye konuştu.





Emniyet Müdürü: Tarafları biliyoruz



Muğla Emniyet Müdürü Kadir Ay, ''Olay yerinde 7,65 milimetre çapında 1 adet boş kovan bulundu. Ekiplerimiz, olayların taraflarını biliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor'' dedi.





MHP İl Başkanı: Sokağa çekmek istiyorlar



Camları kırılan MHP binası önünde açıklama yapan MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz, yaşanan taşlı saldırının parti binalarına yapılan ikinci saldırı olduğunu öne sürerek, ''Emniyetin parti binamız çevresinde tedbir almasını istiyoruz. Her olayda bizi sokağa çekmek istiyorlar ama biz sağduyulu yanaşıyoruz'' diye konuştu.





Polis devrede



Kentin farklı noktalarına dağılan öğrencilerin tekrar kavga etmesini önlemek amacıyla polis ekipleri sokaklarda devriye geziyor.





