Muğla'da FETÖ'nün çatı davası başladı (2)

\'POLİS, OPERASYONLARI ÖNCEDEN BİLDİRİYORDU\'

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi görülen FETÖ davasında, kimlik tespitlerinin ardından ifadelerin alınmasına başlandı. Duruşmada ilk olarak, sanıklardan FETÖ\'nün Muğla sözde il imamı olan ve pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan İ.K.\'nın ifadesi alındı. Sanık İ.K., tutuklu bulunduğu Çorum L Tipi Cezaevi\'nden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile ifade verdi, örgütün Muğla\'daki yönetim kadrosunda yer alanları anlattı. Örgütün çalışma yöntemleri hakkında bilgiler veren İ.K., \"Örgüte yönelik yapılacak olan operasyonlar emniyetteki örgüt üyeleri tarafından bize bildiriliyordu\" dedi. İ.K., polisin operasyonları öncesinde, bilgisayarları imha ettiklerini de söyledi. İtiraflarını sürdüren İ.K., Muğla\'da asker, polis ve yargı mensubu olan örgüt üyeleri ile toplantılar düzenlendiğini de kaydetti.

Mustafa Güneş başkanlığındaki mahkeme heyeti diğer sanıkların ifadelerini almayı sürdürüyor.



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)