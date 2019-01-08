Muğla'da FETÖ şüphelisi 4 muvazzafa gözaltı

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'da, FETÖ/PDY\'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 4 muvazzaf gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY\'nin askeri yapılanmasına yönelik subay ve astsubay rütbesindeki 4 muvazzaf hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Muğla İl Jandarma, Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları emrinde görevli 4 muvazzaf, bu sabah polis tarafından gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. 4 asker hakkındaki yasal işlemlere başlandı.

Öte yandan kentte bu sabah yapılan bir diğer FETÖ operasyonunda, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandığı belirlenen 2 kişi de gözaltına alındı.