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Muğla'da FETÖ şüphelisi 4 muvazzafa gözaltı

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 4 muvazzaf gözaltına alındı

08 Ocak 2019 14:04

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'da, FETÖ/PDY\'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 4 muvazzaf gözaltına alındı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY\'nin askeri yapılanmasına yönelik subay ve astsubay rütbesindeki 4 muvazzaf hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Muğla İl Jandarma, Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları emrinde görevli 4 muvazzaf, bu sabah polis tarafından gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. 4 asker hakkındaki yasal işlemlere başlandı.
Öte yandan kentte bu sabah yapılan bir diğer FETÖ operasyonunda, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandığı belirlenen 2 kişi de gözaltına alındı.

 

 

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