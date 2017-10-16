Muğla'da doğal SİT derecelerinin düşürülmesine 20 bin imzalı tepki

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA Çevre Platformu (MUÇEP) tarafından, doğal SİT alanlarının imara açılmasına yönelik tepkileri dile getirmek ve bu yanlıştan dönülmesini sağlamak amacıyla başlatılan kampanyada toplanan 20 bin imza, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'na teslim edildi.

TBMM\'de geçen hafta ziyaretlerde bulunan bir grup MUÇEP üyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın Muğla\'nın doğal SİT alanlarını yeniden değerlendirerek, koruma derecelerini düşürme projesinin iptal edilmesi için isteklerini iletip, Gökova Bölgesi\'ndeki onaylanan uygulamanın iptali için açtıkları dava hakkında bilgi verdi. MUÇEP üyeleri Abide Elbaşı, Meliha Tekin, Zeynep Gündüzyeli, Mustafa Demiröz, Şamil Bestoy, Serdar Denktaş ve Mehmet Çilsal ziyaretleri esnasında CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan ile de bir araya gelerek destek istedi. MUÇEP üyeleri ayrıca, tepkilerini dile getirmek ve bu karardan dönülmesini sağlamak amacıyla toplanan 20 bin imzayı da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'na teslim etti.

\'MUĞLA\'NIN KOYLARI, ORMANLARI, KÖYLERİ, SULAK ALANLARI DOĞAL KALSIN\'

MUÇEP Sözcüsü Mehmet Çilsal, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın, 3 yıl önce bir gayrimenkul şirketine ihale ile hazırlattığı Muğla Dört Mevsim Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu\'na dayanarak, Muğla bölgesindeki SİT alanlarının neredeyse tamamının koruma derecelerini düşüren bir yeniden değerlendirme çalışması yaptığını hatırlatırken şöyle konuştu:

\"Bu çalışma, tüm kıyı alanlarının betonlaşmasına, biyolojik çeşitliliğin, endemik türlerin ve koruma altındaki canlı türlerinin yaşam alanlarının yok olmasına yol açacaktır. Dayanak olarak gösterilen \'bilimsel\' rapor ise hala kamuoyu ile paylaşılmadı. Kentte yaşayan insanların, gelecek nesillerin yaşam alanları ile ilgili planlama yapılırken ne halkın, ne belediyelerin, ne de sivil toplum örgütlerinin görüşü alınmadı. Bölgedeki doğal koruma alanları ile ilgili daha önce yapılmış onca bilimsel çalışma yok sayıldı. Şeffaf yürütülmesi gereken bir süreçte yapılan çalışmalar adeta bir sır gibi saklandı. Bu ihalenin iptali ve kıyılarımızın korunması için hazırladığımız raporu ve açtığımız imza kampanyasında toplanan 20 bin imzayı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'na teslim ettik. Umarım uyarılarımızı dikkate alırlar.\"

PROF.DR. HAYRİ DUMAN\'A \'İMZANIZI ÇEKİN\' ÇAĞRISI

Çilsal, Prof. Dr. Hayri Duman başkanlığında hazırlanan Muğla Dört Mevsim Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu\'nun ciddi tehlikelerle dolu olduğuna dikkati çekti. Çilsal, Prof.Dr. Duman\'dan rapordaki imzasını çekmesini isterken, şöyle konuştu:

\"Bilmenizi isteriz ki; doğal yaşam alanlarının yok olmasına yol açacak bu raporunuz bilimsel etikle bağdaşmaz ve kamu vicdanında mahkum edilir. Yurttaşların yasal ve anayasal haklarının çiğnenmesi yanında uluslararası sözleşmeler de ihlal edildi. Türkiye\'nin taraf olduğu; Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (Rio), Uluslararası Yaban Hayatı Koruma Sözleşmesi (Bern), Akdeniz\'in Deniz Ortamı ve Kıyı Bölgesi\'nin Korunması Sözleşmesi (Barselona) ve Avrupa Birliği\'nin taraf olduğu, aday ülke olarak Türkiye için de bağlayıcı olan Bilgiye Erişim, Karar Alma Süreçlerine Katılım ve Çevresel Adalete Erişim Sözleşmesi (Aarhus) ihlal edildi. Avrupa Birliği\'nin Çevre Müktesebatı ve 2020 Biyolojik Çeşitlilik Stratejik Hedefi\'ne de aykırı hareket edildi.\"



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