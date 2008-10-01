Muğla'da doğal bir akvaryum: Kadın Azmağı Deresi

Muğla'da Akkaya beldesinde doğal bir akvaryum görünümündeki Kadın Azmağı Deresi, yerli ve yabancı çok sayıda turistin ilgisini çekiyor.



Doğal güzellikleriyle ünlü Gökova Körfezi'ne dökülen dere su samurundan deniz kaplumbağasına kadar onlarca hayvan türü ile bazıları tropikal iklimlerde yetişen farklı bitki türlerine ev sahipliği yapıyor.



20 yıl öncesinde mütevazı bir balıkçı köyü olan Akyaka, Kadın Azmak ve Akçapınar Azmakları'nda gerçekleştirilen tekne gezileriyle oldukça çekicilik kazandı.



Farklı hayvan türleri, bitki yapısının çeşitliliği ve berrak akan suyu ile doğal bir akvaryumu andıran Kadın Azmağı Deresi'ni turizme açıldığı 2 yılda yaklaşık 150 bin yerli ve yabancı turist gezdi. Gökova Körfezi'nde denizden içeriye doğru 1,5 kilometre uzunluğundaki doğa harikası dereyi kanolarla gezen turistler, değişik bitki ve hayvan türlerini görme fırsatı buluyor.



Türkiye'de çok az yerde yaşayan benekli tatlı su kaplumbağası ile nesli tükenmek üzere olduğu için koruma altına alınmış su samuru ve su tavuğuna ev sahipliği yapan Kadın Azmağı Deresi, eşsiz güzelliğiyle görenleri şaşırtıyor. Birbirlerine yakın yüzlerce tatlı su kaynağından oluşan Kadın Azmağı Deresi, bir ana kolun yanı sıra Gökova Sazlığı'na doğru uzanan birçok yan kola da sahip. Yan kolların bazı bölümlerinde ise sazlıkların oluşturduğu tüneller bulunuyor.



Denize yakın olmasına karşın berrak, derin ve yüksek debili akan derede yetişen tatlı su bitkilerinin boyları ise bazen dört-beş metreyi buluyor. Akyaka köyü balıkçıları, Kadın Azmağı Derisi'nin ana kolunun bazı noktalarındaki sakin koylarda "kıvırcık yosun" adını verdikleri bir tür tatlı su bitkisini topluyorlar. Daha sonra kıvırcık yosunları "kirpil" adını verdikleri üstü açık tel sepete koyan balıkçılar sepeti de denizde 10-15 metre derinlikte bir gün bekletiyorlar. Balıkçılar, bu sayede kefal, sarpa ve karagöz gibi balıkları yakalayarak dereyi gezmeye gelen turistlere satıyorlar.



2 yılda 150 bin turist gezdi



Akkaya Belediye Başkanı Ahmet Çalca, 2 yıl önce Kadın Azmağı Deresi'ne tekne turları düzenleyerek dereyi turizme kazandırdıklarını söyledi. Çalca, "Ziyaretçiler kanolar ve teknelerle Kadın Azmağı Deresi'ni gezerek doğal güzellikleri görme fırsatı buluyor. Doğal bir akvaryum görünümündeki dere, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Dereyi ziyarete açtığımız 2 yılda yaklaşık 150 bin turist gezdi" diye konuştu. Kadın Azmağı Deresi'ni korumak için önlemler aldıklarını belirten Ahmet Çalca, şunları söyledi:



"Ziyaretçilere çevreyi koruma bilincini de vermeyi amaçlıyoruz. Tur teknelerine de dereye sintine, Motor yağı ve foseptik bırakmamaları konusunda uyarılar yaptık. Bunu çok iyi takip ediyoruz. Tabii ki bizim gücümüz tek başına Akyaka'nın güzelliğini korumaya yetmez. Bu güzelliği korumak için Akkaya'ya gönül veren herkese ihtiyaç var. Özellikle buradan beslenen, ailesini geçindiren insanların, doğayı özverili biçimde koruması gerekiyor. "



Çalca, Akyaka'daki imar planı çalışmalarının, Özel Çevre Koruma Kurulu ile Anıtlar Kurulunca 1994'te tescillendiğini belirterek,"Bu yıldan sonra ve bizim dönemimizde Akyaka'da hiçbir plan değişikliği yapılmadı. Böylece Kadın Azmağı Deresi'nin doğal güzelliklerini korumayı başardık" dedi.

