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Muğla'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü

Cavit AKGÜN/ULA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Ula ilçesinde, virajda devrilen karton yüklü kamyonun şoförü Serkan Atalay (33), yaşamını yitirdi

10 Ağustos 2018 22:36

Cavit AKGÜN/ULA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Ula ilçesinde, virajda devrilen karton yüklü kamyonun şoförü Serkan Atalay (33), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Ula-Çiçekli karayolu Karabörtlen Mahallesi\'nde meydana geldi.  Denizli\'den yüklediği kartonları Köyceğiz\'e götürmek üzere yola çıkan Serkan Atalay, Ula-Çiçekli karayolu Karabörtlen Mahallesi\'ne geldiğinde yokuş aşağı inerken, 07 L 3700 plakalı kamyonunun direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan kamyon yan yattı. Yoldan geçen diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve AKS 110 sevk edildi. Ekipler tarafından  kamyondan çıkartılan Atalay\'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Atalay\'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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