Muğla'da CHP'den İsrail ve ABD protestosu

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'da CHP örgütleri tarafından düzenlenen eylemde, ABD\'nin büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıması ve İsrail\'in, bu duruma tepki gösteren Filistinlileri öldürüp yaralaması, protesto edildi.

CHP Muğla il, ilçe, kadın ve gençlik kolları başkanlıkları, Sınırsızlık Meydanı\'nda yapılan basın açıklamasıyla ABD\'nin Tel Aviv\'deki büyükelçiliğini Kudüs\'e taşımasını ve İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan Filistinlilere ateş ederek onlarca kişiyi katledip, binlercesini yaralamasını protesto etti. Protestoya katılanlar, \'Savaşa hayır, barış hemen şimdi\', \'Kahrolsun siyonizm, yaşasın Filistin\' yazılı dövizler taşıdı. Grup adına basın açıklamasını okuyan CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, şunları söyledi:

\"Filistin\'de yaşananlar büyük bir katliam, bir insanlık dramıdır. Binlerce masum Filistinlinin yaralandığı, 60 kişinin hayatını kaybettiği insanlık dışı saldırıyı lanetliyoruz. Bu dramın en önemli sebebi Filistin sorununun çözümsüzlüğü, başta ABD olmak üzere büyük güçlerin hesapsız politikaları ve İsrail\'in gaddar tutumudur. Filistin sorunu çözülmeden Ortadoğu\'da yaşanan sorunların çözüme kavuşması imkansızdır. İsrail, Filistin halkının meşru temsilcileriyle müzakere ederek sorunu çözmek yerine masumları öldürmeyi tercih ediyor. ABD büyükelçilik binasının, İsrail devletinin 70\'inci kuruluş yıl dönümünde Kudüs\'te açılmış olması büyük bir provokasyondur. ABD\'yi bu yanlış politikasını terk etmeye, İsrail\'i ise masum sivillere yönelik katliam politikalarına son vermeye çağırıyoruz. CHP olarak Filistin sorununun çözüm zemininin, başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde 1967 sınırlarına göre kurulmuş egemen Filistin devleti ile İsrail\'in güvenlikli sınırlar içinde yan yana barış içinde yaşaması olduğunu vurguluyoruz.\"

\'İSRAİL, TECRİT EDİLMELİDİR\'

Başkan Zeybekoğlu, ABD ve İsrail\'in yanlış politikalarına karşı tüm dünyadan yükselen kınama mesajlarının somut bir sonuç doğurmadığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

\"Filistin halkının yaşadığı insani dram devam ediyor. AKP\'nin yıllardır uyguladığı politikaların İsrail üzerinde hiçbir caydırıcı etkisi olmamaktadır. Ayrıca iktidar, bir yandan ABD\'nin Ortadoğu politikalarını kınarken diğer yandan Suriye\'nin ABD tarafından bombalanmasına alkış tutmaktadır. CHP tarihi misyonu gereği her dönem Filistin halkının yanında durmuştur. Geçmişte Filistin Kurtuluş Örgütü\'nün Türkiye temsilciliği CHP iktidarında açılmış, Bülent Ecevit ve tüm CHP genel başkanları Filistin davasının sadık bir destekçisi olmuştur. Bugün de CHP ve Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu masum ve mazlum Filistin halkının yanındadır. Filistin halkına yapılan zulüm bir insanlık suçudur. Bugün Türkiye olarak Filistin halkıyla dayanışmamızı en güçlü bir şekilde hayata geçirmeliyiz. İsrail katliamcı politikalarını sürdürdüğü ve Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimleri genişlettiği müddetçe, uluslararası planda tecrit edilmelidir. Bir kere daha ABD ve İsrail \'i kınıyor, hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize rahmet diliyoruz.\"



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