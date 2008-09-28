Muğla'da çevreci eylemi

Muğla'nın Yatağan ilçesi Deştim Köyü Çevre Platformu üyesi grup, köye yapılmak istenen çimento fabrikasını protesto etti.



"Çimento ormanı, tarımı ve insanı öldürür", "Bilime saygı duyulsun" ve "Yargı kararları uygulansın" yazılı dövizler taşıyan platform üyeleri, fabrikanın yapılacağı Deştim köyünün Tekmezar mevkisinde toplandı.



Burada Deştim Köyü Çevre Platformu üyeleri adına konuşan platform sözcüsü Mehmet Uyan, köye yapılması planlanan fabrikanın, çevreyi ve insan sağlığını olumsuz etkileyeceğini savundu.



Fabrikanın, çevreye ve sağlığa vereceği zararların hesaplanmadığını, yeterli bilimsel çalışmalar ve analizler yapılmadığını iddia eden Uyan, "Buraya yapılmak istenen çimento fabrikası, insan sağlığını, tarım alanlarını, ormanları ve zeytin ağaçlarını tehdit edecek. Fabrikanın zararları yıllar boyu giderilemeyecek" dedi.



Bodrumlu çevrecilerle birlikte platform üyelerine destek vermek için bölgeye gelen Yeşiller Partisi Eş Başkanı Bilge Contepe ise kurulmak istenen çimento fabrikasının "bölgenin geleceğini yok edeceğini" öne sürdü.



Fabrikanın insan sağlığına ve tarıma zarar vereceğini, bölgedeki fıstık çamları ile kızıl çam ormanlarını olumsuz etkileyeceğini savunan Contepe, "Yatağan'daki termik santralin çevreye verdiği zarar yetmedi, ilçede çimento fabrikası furyası başladı. Fabrikayla ilgili alınan yargı kararları bir an önce uygulanmalı ve bu çalışmaya son verilmeli" diye konuştu.



Bu arada, inşaat alanından sorumlu güvenlik görevlileri, çimento fabrikasının yapılacağı alana girmek isteyen çevrecilere izin vermedi. Çevrecilerle güvenlik görevlileri arasında kısa süren bir tartışma yaşandı. Tartışmanın yatışmasından sonra çevreciler olaysız dağıldı.