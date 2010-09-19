-MUĞLA'DA BOĞA GÜREŞİ MUĞLA (A.A) - 19.09.2010 - Muğla'nın Yerkesik beldesindeki geleneksel boğa güreşlerinde, 48 dakika boyunca güreşip yenişemeyen iki boğa, seyircilerin isteği üzerine sahipleri tarafından ayrıldı. 26. geleneksel boğa güreşleri, hava sıcaklığının 35 derece ölçüldüğü beldede, vatandaşlarca kamyon kasalarında ve şemsiye gölgelerinde izlendi. Boğalar, aşırı sıcaktan etkilenince belediyeye ait itfaiye aracı güreşlerin yapıldığı alanı sık sık suladı. ''Teşvik'', ''deste'', ''küçük ayak'', ''büyük ayak'', ''orta'', ''baş altı'' ve ''baş'' kategorilerinde düzenlenen boğa güreşlerini, yaklaşık 5 bin kişi izledi. Yoğun katılımın olduğu güreşlerde sahiplerinin ellerinden kaçan bazı boğalar demir barikatları aşarak seyircilerin arasına girdi. Yerkesik Belediye Başkanı Yusuf Demirci, yaptığı açıklamada, 26'ncısı düzenlenen geleneksel boğa güreşlerine, Muğla ve Aydın'dan 131 boğanın katıldığını söyledi. Güreşlerden elde edilen gelirin Yerkesik Spor Kulubü yararına kullanılacağını belirten Demirci, ''Her yıl düzenlenen güreşlerden elde ettiğimiz gelirleri, beldemizin gelişmesi için spor, sağlık, eğitim, yol ve su gibi eksiklikleri gidermek için kullanıyoruz. Güreşlere ilgi gösteren ve destek olan herkese çok teşekkür ediyorum'' dedi. Demirci, belediye tarafından düzenlenen Yerkesik Boğa Güreşleri'nin Ege Bölgesi'nin ciddi organizasyonlarından biri olduğunu kaydetti. -''48 DAKİKA GÜREŞTİLER, YENİŞEMEDİLER''- Yerkesik Boğa Güreşleri Festivali'nde Belediye Başkanlığı Kupası için 48 dakika güreşen ''Cumhur'' ve ''Zoroğlu'' lakaplı boğalar yaklaşık 35 derece sıcakta 48 dakika boyunca güreştiler. Seyirciler tarafından gösterdikleri performans nedeniyle uzun süre alkışlanan ''Cumhur'' ve ''Zoroğlu'' lakaplı boğaların yenişememesi ve kendilerine zarar vermesi nedeniyle seyircilerin de isteğiyle sahipleri tarafından güçlükle ayrıldı. Öte yandan Aydın, Muğla ve Muğla'nın tüm ilçelerinden 131 boğanın katıldığı festivalde boğalara sahipleri tarafından ilginç lakaplar takıldığı görüldü. Sahipleri tarafından boğalara takılan bazı lakaplar şöyle: ''Son Darbe'', ''Saddam'', ''Serseri'', ''Maraz Ali'', ''Takoz'', ''Beyoğlu'', ''Cumhur'', ''Zoroğlu'', ''Deli'', ''Karabela'', ''Deli Poyraz'', ''Kerimşah''