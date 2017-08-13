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Yaşam

Muğla'da art arda depremler

Muğla’da bugün art arda depremler meydana geldi

13 Ağustos 2017 23:40

Muğla’da bugün art arda depremler meydana geldi.

Kentte bugün ilk olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre 14.16’da, 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Milas Beyciler olarak duyurdu.

Saat 15.28’de bu kez Bodrum-Bahçeyakası merkezli 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

17.24’te ise Milas Beyciler’de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

19.31’de Bodrum-Bahçeyakası’nda 4.0, 19.35’te Milas Kısırlar’da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha ölçüldü.

AFAD, 4.3 büyüklüğündeki depremin, yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

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