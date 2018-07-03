Muğla'da 91 kaçak göçmen yakalandı

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinde, jandarma tarafından yapılan operasyonlarda, yasadışı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye hazırlanan toplam 91 kaçak göçmen yakalandı.

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üzümlü Mahallesi yakınlarında kaçak göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ormanlık alanda arama yapan jandarma ekipleri; 26 Irak, 10 Suriye, 4 İran ve 2 Filistin uyruklu toplam 42 kaçak göçmeni yakaladı.

Öte yandan, başka bir ihbar üzerine Yanıklar Mahallesi Katrancı Koyu\'na da baskın yapan jandarma, burada da yasadışı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye hazırlanan 4\'ü kadın, 2\'si çocuk toplam 49 Irak uyruklu göçmeni yakaladı.

Yakalanan kaçaklardan Irak, Filistin ve İran uyruklu olanlar sınırdışı edilmek üzere Habur Sınır Kapısı\'na gönderilirken, Suriyeli kaçaklar ise Muğla Göç İdaresi\'ne teslim edildi.

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