Muğla’da 5,3 büyüklüğünde deprem!

Muğla'nın Ula ilçesinde saat 19.22'de 5,3 büyüklüğünde deprem oldu.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 19:22'de Muğla'nın Ula ilçesi merkezli 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nün merkezi üssünü Muğla’nın Ula İlçesi’ne bağlı Kavakçalı Mahallesi olarak saptadığı deprem saat 19.22’de yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Yüzeyde olduğu için Ula ve Köyceğiz başta olmak üzere Muğla’nın tüm ilçelerinde şiddetli hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Yetkililer ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir hasarın oluşmadığını söyledi.

AFAD da saat 19.22'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.0 olarak duyurdu.

Sarsıntı kuvvetli hissedildi

Ula Esnaf Odası Başkanı Kemal Özçelik, depremde sarsıntıyı ciddi bir şekilde hissettiklerini belirterek, "Panik yaşandı. İnsanların büyük bölümü dışarıdaydı. Evde olanlar da panikle dışarı çıktı. Ancak, şu an durum sakin. Hayat normale döndü. Herhangi bir can ve mal kaybı da yok" dedi.

Köyceğiz Kaymakamı Gürkan Demirkale’den alınan ilk bilgiye göre deprem nedeniyle bölgedeki köylerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı" dedi.

Vali açıkladı: Can kaybı veya hasar yok

Muğla Valisi Amir Çiçek, merkez üssü Ula ilçesi olan 5 büyüklüğündeki depremde, herhangi bir can kaybı veya hasar olmadığını bildirdi. Vali Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada AFAD ekiplerini tedbir ve inceleme amaçlı Ula ilçesine gönderdiğini belirterek, "Ekiplerin bölgede yaptığı ilk incelemede ilçe ve yakın mahallelerde can kaybı veya hasar yok. Vatandaşlardan da bu yönde bir ihbar gelmedi. İncelemeler devam ediyor" dedi.