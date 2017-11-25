Muğla'da 5.1 büyüklüğünde deprem (2)

Muğla\'da depremden etkilenen mahalle için tahliye kararı bekleniyor

MUĞLA\'nın Ula İlçesi\'nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntılar nedeniyle dağlık alanda bulunan 25 hanelik Arıcılar Mahallesi sakinleri, kurulan çadırlarda ve yakılan ateş başında sabahladı. Ula İlçe Kaymakamı Ali Yılmaz, \"Devlet olarak görevimizin başındayız. Can kaybı yok. Tüm görevliler mahalle halkı ile yakından ilgileniyor\" dedi.

Muğla\'nın Ula İlçesi\'nde önceki gün meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem 25 hanelik Arıcılar Mahallesi\'ni sokağa dökmüş, evlerde çatlaklar oluşmuş ve yollar kapanmıştı. Bugün (Cumartesi) saat: 00.49 sıralarında meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki sarsıntı ve arkasından yaşanan artçı sarsıntılar bu sefer daha büyük hasarlar verdi. 25 evdeki çatlaklara yenileri eklendi. Meydana gelen deprem ve artçılar nedeniyle mahalleye giden 4 kilometrelik yol, dağ eteklerinden düşen kaya parçaları ve çam ağaçları ile yine kapandı. Gökova Kavşağı\'nda bekletilen AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri Ula Kaymakamı Ali Yılmaz ile beraber mahalleye hareket etti. Dozerler kapanan yolları açtı.

Köye ulaşan AFAD ekipleri iki çadır kurdu. Sağlık ekipleri panik ile fenalaşan insanlara ilk yardımda bulundu. Can kaybının yaşanmadığı depremde mahalle sakinlerinin bir kısmı elektrikli sobalarla ısıtılan çadırda bir kısmı ise sokakta yaktığı ateş başında sabahladı. Dağ eteklerine konulan yaklaşık 100 arı kovanı düşen kaya parçaları nedeniyle telef oldu. İki tane kerpiç evde duvar ikiye ayrıldı. Mahalle sakinleri evlerinden giyecek ve değerli eşyalarını alarak çadırlara yerleştirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen üç minibüs olası yeni bir depremde vatandaşları tahliye etmek için hazır bekletildi.

Yaşanan deprem ile ilgili açıklama yapan Ula İlçe Kaymakamı Ali Yılmaz, \" 00.49 sıralarında deprem ve arkasından çok sayıda artçılar meydana geldi. Mahallede bekletilen görevlilerimiz vardı. Hazırdaki ekiplerle beraber kısa sürede dozerlerin yolu açmasıyla mahalleye ulaştık. Çadırlarımız kurulu, sağlı ekiplerimiz korkan vatandaşlarımızla ilgilendi. Can kaybı yok. Devlet olarak vatandaşımızın yanında gerekeni yapıyoruz. Muğla Valiliği kriz masası oluşturdu. Verilecek karar ile mahallenin tahliyesini sağlayacağız\" dedi.

Arıcılar Mahalle Muhtarı Selim Uysal, \"Şu an mahallede yaşayan vatandaşlarımızın tahliyesi için görüşme halindeyiz. Tahliye için ilk olarak Karaböğürtlen Köyü\'nde bulunan ilköğretim okuluna geçici bir yerleşim olacak. Can kaybı yok ama evlerde hasar büyük. İki gündür korkudan evlerimize giremiyoruz. Devletimiz yanımızda her türlü ihtiyacımız karşılıyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Mahalle yolunda düşen kaya parçalarından görüntü

- Yolu açmaya çalışan dozerden görüntü

- AFAD, jandarma, sağlık ekiplerinden görüntü

- Çadırlardaki ailelerden görüntü

- Ula Kaymakamı Ali Yılmaz ile röportaj

- Duvarları çatlayan ve terk edilen evlerin görüntüsü

- Genel ve detay görüntü

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)