Muğla'da 4,8'lik deprem

Marmaris'in Bozburun beldesi açıklarında 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi'nden alınan bilgiye göre, saat 19.35 sıralarında merkez üssü Marmaris'in Bozburun beldesi açıkları olan 11.1 kilometre derinlikte 4.8 şiddetinde deprem kaydedildi.

Marmaris ve çevresinde hissedilen depremin ilk belirlemelere göre herhangi can ya da mal kaybına yol açmadığı bildirildi.

Bu arada, aynı bölgede 24 Kasım Cumartesi gecesi 4.4, 4.3 ve 4 şiddetinde 3 deprem meydana gelmişti. Cumartesi gecesinden itibaren bölgede büyüklüğü 1.5 ile ile 3.2 arasında değişen 200'den fazla sarsıntı kaydedildi.