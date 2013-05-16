Muğla'da 4,6 büyüklüğünde deprem oldu

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü saat 06.02'de merkez üssü Ula ilçesi Ataköy Köyü olan 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, yerin 4 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD, deprem sonrası ilk 3 saat içinde büyüklükleri 1.8 ile 3.4 arasında değişen 20 artçı depremin gerçekleştiği ve artçı depremlerin sürdüğü bildirildi.

AFAD'tan yapılan yazılı açıklamada, herhangi bir hasar ve can kaybına yol açmayan depremin başta Muğla'nın ilçeleri olmak üzere yakın il ve ilçelerde de hissedildiği bildirildi.

Açıklamada, 'Söz konusu depremi takip eden ilk 3 saat içerisinde büyüklükleri 1.8 ile 3.4 arasında değişen 20 artçı deprem gerçekleşmiş olup, artçı deprem aktivitesi devam etmektedir' bilgisi yer aldı.