Muğla'da 2 bin 400 yıllık lahit ve oda mezar bulundu

Muğla’nın Milas ilçesindeki bir inşaatın temel kazısında bulunan Helenistik döneme ait lahitin yakındaki ikinci yapının, oda mezar olduğu ortaya çıktı.

CNN Türk'te yer alan habere göre; Milas'a bağlı Hacıapti Mahallesi Fabrika Sokak'taki bir evin inşaatı için geçen salı günü yapılan temel kazısında, Helenistik döneme ait olduğu belirlenen bir lahit bulundu. Alanda başlatılan kurtarma kazı çalışmalarında, insan kemiklerinin yanı sıra hayvan kemiklerine de rastlandı. Milas'ın Hacıapti Mahallesi Fabrika Sokak'ta başlatılan inşaat çalışmasının temel kazısı sırasında Helenistik döneme ait lahite rastlandı. İş makinesiyle yapılan kazıda kepçeye lahit kapağının takılmasıyla durum yetkililere bildirildi.

Müze devreye girdi



Olay yerine gelen Milas Müze Müdürlüğü ekipleri, sahada kurtarma çalışması başlattı.

Çalışmalarda lahitin içerisinde insan kemikleri ve pişmiş topraktan yapılan seramik parçaları bulundu.

Mezarın hemen yakınında ise aynı döneme ve muhtemelen bir hayvana ait olduğu düşünülen kemiklere rastlandı.



İkinci bir yapı



Kurtarma kazısı çalışmaları sırasında, ilk lahite yaklaşık iki metre mesafede bir yapı daha bulundu. Mezara ait olduğu düşünülen lahit benzeri yapının etrafında yapılan kazı çalışmaları sırasında da yine gözyaşı kapları çıktı. Bunun üzerine çalışma başlatan Milas Müzesi yetkilileri, lahite 2 metre mesafede yine mezar olduğu sanılan bir yapı buldu.

Mezar olduğu sanılan yapının kapağı Milas Müze yetkililerince açıldı. Ayrıca yine lahite 1 metre mesafede bir çocuk mezarı bulundu. Yapının, birden çok mezarın yer aldığı oda mezar şeklinde olduğu belirlendi.

Kapaklar iş makinesiyle açıldı

Oda mezarın giriş kapakları iş makinesiyle kaldırılırken, geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü.

Mezardan seramik ve kemik parçalarının çıktığı, oda mezarın tamamı açılarak içindeki buluntular müzeye taşındı.