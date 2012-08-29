Muğla'da 15 günde 10 orman yangını!

Muğla'nın Datça ilçesinde dün gece çıkan orman yangını sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Bölgede son 15 günde 10 orman yangınının çıktığına dikkat çeken yetkililer, kundaklama ihtimali üzerinde duruyor.

Datça-Marmaris karayolu üzerindeki Emecik köyü yakınlarında, saat 22.15 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, geniş bir alana yayıldı.

Gece olduğu için havadan müdahale edilemeyen yangın nedeniyle Marmaris-Datça karayolu bir süre ulaşıma kapandı. Datça ilçe merkezinin elektrikleri de tedbir amaçlı kesildi.

Söndürme çalışmalarına 30 arazöz, 5 dozer, 15 teknik elaman ve yaklaşık 250 orman işçisi katıldı. Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi, çalışmaları güçleştirdi.

Alevler, ancak sabah saatlerinde kontrol altına alınabildi. Yangında yaklaşık 60 hektar makilik ve kızılçam zarar gördü.

Adana'nın Kozan ilçesinde de kızılçam ağaçlarının bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Orman Bölge İşletme Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.