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15 Temmuz Darbe Girişimi

Muğla'da biri tuğamiral, 14 asker tutuklandı

Muğla'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otele saldırı düzenleyenlerin de aralarında bulunduğu 14 asker tutuklandı

19 Temmuz 2016 02:33

Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele saldırı düzenleyenlerin de aralarında bulunduğu, 14 asker tutuklandı.

Hürriyet'in haberine göre, Muğla Emniyet Müdürlüğünce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırıda bulunarak, kaçan askerler için yürütülen çalışmalar kapsamında yakalanan, Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Namık Alper, Yarbay Yücel Ekizoğlu, Pilot Üsteğmen Özden Haydar Murat, Albay Cenk Bahadır Avcı, İzmir'de yakalanan, Gaziemir 3. Havacılık Alayında görevli Kurmay Pilot Albay Murat Dağlı, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli Pilot Albay Zeki Göçmen, İstanbul 4. Kara Havacılık Alayında görevli Kara Havacı Yarbay Davut Uçum, Kurmay Hava Yüzbaşı Ali Aktürk, Gaziemir 3. Kara Havacılık Alayında görevli Astsubay Üstçavuş Murat Gösterit, Astsubay Üstçavuş Ahmet Koçan, Astsubay Üstçavuş Aydın Özsıcak ve İstanbul Harp Akademilerinde görevli Yüzbaşı Mehmet Cantaz, Marmaris'teki ormanlık alanda yakalanan Hava Kurtarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Yakup Özcan ve Hava Kurtarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ekrem Benli, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkemeye sevk edilen zanlıların tamamı, tutuklandı.

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