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Yaşam

Muğla'da '1 milyon dolarlık' banknot bulundu

Muğla Milas'ta bir kişi, ABD'de sınırlı sayıda basılan "1 milyon dolarlık" banknotla yakalandı

15 Nisan 2013 17:17

Muğla'nın Milas ilçesinde, ABD'de sınırlı sayıda basılan "1 milyon dolarlık" banknot ele geçirildi.  

İl Jandarma Komutanlığı ve Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.C. isimli bir kişinin Milas'ta ABD'de "Milyonerler Kulübü'nün giriş bileti" olarak da bilinen, 1988 yılında sınırlı sayıda basılan 1 milyon dolarlık banknotlardan birini düşük bedelle satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine bu kişinin ilçe merkezindeki evinde yapılan aramada "1 milyon dolarlık banknot" bulundu.

Banknotun genelde koleksiyoncularda bulunduğu, ayrıca bazı kuruluşlarca bankalararası alışverişlerde kullandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan F.C'nin jandarmadaki ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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