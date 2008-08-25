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Çevre

Muğla yine yanıyor

Muğla'nın Yılanlı bölgesi Kozağaç, Kırıkalan, Eskialan ve Köseler mevkilerinde dün çıkan ve bugün kontrol altına alındığı bildirilen yangın, Kö

25 Ağustos 2008 03:00

Muğla'nın Yılanlı bölgesi Kozağaç, Kırıkalan, Eskialan ve Köseler mevkilerinde dün çıkan ve bugün kontrol altına alındığı bildirilen yangın, Köseler mevkisinde yeniden başladı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Yılanlı bölgesi Kozağaç, Kırıkalan, Eskialan ve Köseler mevkilerinde, henüz belirlenemeyen nedenle dün öğle saatlerinde çıkan ve bugün kontrol altına alındığı bildirilen yangın, Köseler mevkisinde yeniden başladı.
Yangını söndürmek için ekipleri Köseler mevkisine sevk ettiklerini belirten yetkililer, yangının kısa sürede kontrol altına alınabileceğini bildirdiler.

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