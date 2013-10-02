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Sağlık

Muğla ve Aydın'da 12 köy kuduz sebebiyle karantinada

Muğla-Milas'ta bir çoban köpeğinin öldürdüğü tilkinin kuduz olduğu anlaşılınca Muğla ve Aydın'a bağlı 12 köy karantina altına alındı

02 Ekim 2013 22:03

Muğla’nın Milas İlçesi’ne bağlı Akkovanlık Köyü’nde, bir çoban köpeğinin öldürdüğü tilkinin kuduz olduğunun belirlenmesi üzerine, üç ilçeye bağlı 12 köyün içinde bulunduğu 40 kilometrelik bölge karantinaya alındı.
Oktay Çayırlı'nın Doğan Haber Ajansı'ndaki haberine göre, Milas’ın Akkovanlık Köyü’nde yaşayan Mustafa Kırıkçı’ya ait çoban köpeği bir süre önce, arazide karşılaştığı tilkiyi öldürdü. Tilkinin kuduz olabileceğini düşünen Kırıkçı, durumu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Milas İlçe Müdürlüğü’ne bildirdi.
Tilkiden alınan örnekler laboratuarda incelendi ve tilkinin kuduz olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Milas İlçe Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu 40 kilometreyi kapsayan alanı 'Kuduz Risk Bölgesi' ilan etti. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Milas İlçe Müdürü Eşref Arslan, "Milas sınırlarında bulunan Akkovanlık, Ortaköy, Çallı, Çamlıyurt, Olukbaşı, Kayabaşı, Kargıcak köyleri ile Aydın’ın Çine İlçesi’ne bağlı Işıklar, Ovapınarı, Hatipkışlası köyleri ve Yatağan İlçesi’ne bağlı Turgutlar ve Katrancı köyleri karantina bölgesine dahil edildi. Söz konusu bölgeye hayvan giriş ve çıkışlarının önlenmesine karar verildi. Bölgede gerekli incelemelerin yapılmasının ardından tekrar toplantı yapılacak ve bir karar verilecek" dedi.

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