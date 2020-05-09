Muğla Valisi Esengül Civelek'ten Bodrum ve Marmaris girişinde oluşan uzun araç kuyruklarına ilişkin açıklama

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge'ye konuşan Muğla Valisi Esengül Civelek, kalkan ulaşım yasağının ardından il girişlerinde oluşan uzun araç kuyruklarına ilişkin konuştu. "Bu bölgeye gelenler İstanbul, İzmir, Ankara gibi giriş ve çıkışı kısıtlı 24 ilden gelmiyor. Şu anda çok sıkı kontrol ediyoruz" diyen Civelek, seyahat belgesi olmayanların doğrudan geri gönderildiğini belirtti.

Pazar günü Anneler Günü olduğunu ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkacaklarını hatırlatan Civelek, "Lütfen onlar için, babalarınız, büyükleriniz için o gün gerek olmadıkça siz gençler sokağa çıkmayın. Onları riske atmayın" çağrısında bulundu.

Vali Civelek'in açıklamaları şöyle:

“Fatih Bey, siz aradığınızda sayın bakanımızla bütün bu tatil bölgeleri, Ege ve Akdeniz için videokonferansla toplantı yapıyorduk. Şurası açık: Bu bölgeye gelenler İstanbul, İzmir, Ankara gibi giriş ve çıkışı kısıtlı 24 ilden gelmiyor. Şu anda çok sıkı kontrol ediyoruz...”

“Bilindiği gibi, eğer seyahat izin belgeleri varsa kontrol ediliyor. Vatandaş ikinci ikamet bölgesine gelmek istiyor ve geliyor. Kendilerinden gidecekleri adres soruluyor. O adreste 14 gün boyunca karantinada kalacakları anlatılıyor ve ellerinden bir taahhütname alınıyor. Bu bilgiler doğrudan gideceği adresteki kaymakama ve kolluk kuvvetlerine bildiriliyor. Muhtarlar bu konuda çok iyi çalışıyorlar. Kendilerine bildiriliyor. Ve bu şekilde kontrol sağlanıyor.”

"Seyahat belgeleri olmayanlar doğrudan geri döndürülüyor.”

“Fatih Bey, bizim kolluk kuvvetlerimiz hepsini çözüyor. Ama ben size daha önemli bir şey söyleyeyim. Bakın ben denetimleri görmek için her gün Muğla girişinde yollardayım. Dün Bafa, öbür gün Fethiye, sonra Marmaris, Çetibeli... Orada kolluk kuvvetlerimizin yanında oluyorum. Ama daha önemlisi nedir biliyor musunuz?”

“Bu pazar Anneler Günü. 65 yaş üstü insanlarımız sokağa çıkacak. Onları düşünen bütün gençlere diyorum ki lütfen onlar için, babalarınız, büyükleriniz için o gün gerek olmadıkça siz gençler sokağa çıkmayın. Onları riske atmayın...”

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