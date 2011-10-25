-Muğla Üniversitesi Rektörlüğü tarafından tahsis edilen otobüs yola çıktı MUĞLA (A.A) - 25.10.2011 - Van'da yaşanan depremde yakınlarını kaybeden ve yakınları enkaz altında bulunan üniversite öğrencilerini Van'a ulaştırmak üzere Muğla Üniversitesi Rektörlüğü tarafından tahsis edilen otobüs yola çıktı. Van'a gidecek olan öğrencileri Cumhuriyet Meydanı'nda yolcu eden Muğla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Depremin ardından yaşanan acıları paylaştıklarını ifade eden Harmandar, ''Milletçe büyük bir acı yaşadık, acımız büyük ve bu acıyı paylaşmak istiyoruz. Üniversitemizde öğrenim gören Van ve Ercişli öğrencilerimiz var. Ailelerinden haber alamayan otobüs ve uçaklarda yer bulamadıklarını söyleyen 42 öğrencimiz bize başvurdu. Biz de öğrencilerimize yardımcı olmak amacıyla otobüs ayarladık. Görevli bir memurumuz ve iki şoförümüz öğrencilerimizi Van'a götürecek'' dedi. Muğla Üniversitesi öğrencileri tarafından toplanan battaniye ve gıda malzemelerinin de aynı otobüsle depremzedelere ulaştırılacağına işaret eden Harmandar, ''öğrencilerimizin en büyük derdi Van'a ulaşarak ailelerini görebilmek ve zor durumda olan vatandaşlara yardımcı olmak. Bazı öğrencilerimizin yakınlarının hayatını kaybettiğini ve bir bölümün ise enkazın altında olduğunu öğrendik. Milletçe büyük bir acı yaşıyoruz. Öğrencilerimizin acılarını paylaşıyoruz ve biz de onların bu acılarını paylaşmak amacıyla böyle bir katkıda bulunduk'' diye konuştu. -Ailesinden 15 kişi enkaz altında- Muğla Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi Necip Mansız ise depremde çok sayıda yakınını kaybettiğini anlatarak, şunları söyledi: ''Maalesef ülkemiz büyük bir felaket yaşadı. Bu felaketin acı bilançosunu büyük bir şekilde yaşayanlardan biri de benim. Depremde çok sayıda yakınımın hayatını kaybettiğini öğrendim. Özellikle yengem, halam, halamın çocukları, halamın gelini ve gelininin çocuklarını kaybettiği haberi geldi. Bunların dışında ailemden 15 kişinin daha enkaz altında bulunduğunu öğrendim. Tüm yakınlarımın evleri yıkılmış.'' Bölge ile irtibat sağlamakta güçlük çektiklerini ifade eden Mansız, ''Elektrik kesintilerinden dolayı halen bir çok yakınımın telefonuna ulaşamıyorum. Türkiye büyük bir afet yaşıyor. İnşallah ölü sayısında daha fazla artış yaşanmaz. Bize bu imkanı sağlayan üniversitemize ve rektörümüze teşekkür ediyoruz'' diye belirtti. Öte yandan, Muğla Üniversitesi öğrencileri tarafından depremzedelere ulaştırılmak üzere toplanan battaniye ve gıda malzemeleri de yola çıkacak otobüse yüklendi. Öğrencileri Cumhuriyet Meydanında Muğla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan ve öğretim üyeleri yolcu etti.