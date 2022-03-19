Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Uzman Çavuş A.A. (32) tarafından saldırıya uğradığını iddia edip şikayetçi olan Dr. Tahir Tarımer (26) ile ilgili görüntüler ortaya çıkmıştı. Görüntülerde doktorun, A.A.'ya saldırdığının açıklanmasının ardından Muğla Tabip Odası "Meslektaşımıza sosyal medya aracılığıyla linç kampanyası yürütülüyor" mesajını paylaştı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 14 Mart Tıp Bayramı’nda Uzman Çavuş A.A. (32) tarafından acil serviste saldırıya uğradığı iddiasıyla Dr. Tahir Tarımer’in (26) şikayetçi olmasının ardından yeni iddia da peşinden gelmişti. Yeni iddiaya göre hastane içindeki kamera kayıtlarında saldırının doktorlar tarafından gerçekleştirildiği ileri sürüldü. Gelişmelerin ardından, olayla ilgili Muğla Tabip Odası yazılı açıklama yaptı.

Yaşanan şiddet olayıyla ilgili, doktora yönelik bir linç kampanyasının sosyal medya aracılığıyla yürütüldüğünü ileri süren Muğla Tabip Odası'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Esefle izliyoruz"

"Meslektaşımıza sosyal medya aracılığıyla başlatılan linç kampanyasını esefle izliyoruz. TBMM yasama komisyonlarında ‘Sağlıkta Şiddet' ile ilgili görüşmelerin olduğu bir dönemde bu saldırıların olması ayrıca düşündürücü olduğu gibi adli ve idari mercilere yansımış olan bu olayda sürecin takipçisi olduğumuzun bilinmesini isteriz.

Sağlıkta şiddet hem toplumun sağlığı hem de kendi sağlığımız için büyük bir tehdittir ve bununla mücadele edilmesi gereklidir. Verilerimize göre sağlıkta şiddet sonucu yaşamını kaybeden 13 meslektaşımız bulunmaktadır.

Günde en az 30 sözel, 10 fiziksel şiddetle karşılaştığımız, hekimlerin yüzde 84’ünün en az bir kere şiddete maruz kaldığı çalışma koşullarımızda; sağlıkta şiddete uğrayan tüm meslektaşlarımızın bundan önce yanında olduğumuz gibi bundan sonra da yanında olacağımız açıkça bilinmelidir."

"Sağlıkta şiddet artık her mecrada"

Sağlıkta şiddetin artık sadece çalışma alanlarıyla sınırlı kalmayıp, medya üzerinden, dizilerde, filmlerde, sosyal medya mecralarında da olduğuna dikkat çekilen açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Biz hekimler ve sağlık çalışanları kadar basın emekçilerinin de etik sorumlulukları bulunmaktadır. Son yaşanan olayda da taraflardan birisinin ismi baş harfleriyle verilirken; hedef gösterir gibi meslektaşımızın tüm ismi paylaşılması kabul edilemez.

Nasıl edinildiği bilinmeyen ve olayla ilgili kamu mercilerinin elinde bulunan görüntü kayıtlarının tedbir kararı olmadan, kaydın ne kadarının paylaşıldığı bilinmeden haberleştirilmesi tarafsız habercilik anlayışı ile örtüşmemektedir.

Görüntülerin bir kısmının paylaşılması da tarafgir ve hedef gösterir nitelik taşımaktadır. Nitekim yaşanan linç kampanyası da bunun sonucudur.

Yaşanan olayla ilgili Muğla Tabip Odamız 18 Mart'ta İl Sağlık Müdürlüğü ile görüşmüş olup 21 Mart'ta da Muğla Valiliği ile görüşecektir. Adli ve idari sürecin devam ettiği bu olayla ilgili kamuoyunu kışkırtan, yönlendiren tüm yaklaşımlardan hızla vazgeçilmelidir."

İnceleme sürüyor

Öte yandan 17 Mart Perşembe günü Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı imzasıyla basın kuruluşlarına şu açıklama yapılmıştı:

"14 Mart tarihinde saat 23:45 sıralarında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine apandisit ağrısı şikayeti ile gelen Jandarma personeli A.A. ile acil serviste görevli doktor T.T. arasında, uygulanacak tedaviye ve tedavi evrakının verilip verilmeyeceğine ilişkin yaşanan tartışma sırasında şüpheli A.A.’nın müşteki T.T.’ye yönelik ‘Kamu görevlisine hakaret, kasten yaralama ve mala zarar verme' suçlarını işlediği iddiasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma sırasında, olay mahallinin güvenlik kamerası kayıtları getirtilerek ayrıntılı şekilde incelenmiştir.

Dosyadaki tüm deliller ile birlikte değerlendirildiğinde, şüpheliye isnat olunan suçların vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumu, özellikle güvenlik kamerası kayıtları dikkate alınarak şüpheliye adli kontrol hükümlerinin uygulanması uygun görülmüştür. Söz konusu soruşturma titizlikle yürütülmektedir."