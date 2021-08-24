Muğla ve Çanakkale'de orman yangını

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Karaköy Mahallesi'nde ve Çanakkale'nin Ezine ilçesi Tavaklı köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı. Çanakkale'deki yangın söndürüldü.

İddiaya göre, Seydikemer'de ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler karadan müdahaleye başlarken, helikopterler de sortileri ile havadan destek veriyor. (İHA)

Çanakkale'de de orman yangını

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Tavaklı köyü yakınındaki Yanıktepe mevkisinde bulunan ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Ayvacık ve Bayramiç Orman İşletme Müdürlükleri ile Ezine Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler, 10 arazöz ve diğer ekipmanlarla alevlere müdahale etti.

Söndürme çalışmasına 7 helikopterin yanı sıra Ezine ve Geyikli belediyelerine ait itfaiye araçlarıyla destek verildi.

Geniş bir alana yayılan alevler kontrol altına alınırken yangında 3 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.​​​​​​​

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.