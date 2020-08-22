T24 LogoT24 Logo
Çevre

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını

22 Ağustos 2020 13:52

Muğla'nın Milas ilçesinde, orman yangını çıktı. Alevler, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Milas'ın kırsal Karapınar mevkiindeki ormanlık alanda bugün saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle alevler büyüdü. Alevleri fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye 6 söndürme helikopteri, 2 uçak, 12 araöz, 8 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.

Çıkış nedeniyle henüz belirlenemeyen yangına, kuvvetli rüzgar nedeniyle müdahalede güçlük yaşandığı bildirildi.

Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

ETİKETLER

muğlamilashaberoran yangını
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24