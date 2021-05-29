Muğla, Milas'ta orman yangını

Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Milas'ın Çökertme Koyu kenarındaki ormanlık alanda, saat 11.30 sıralarında yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda arazözle sevk edilen orman işçisi, karadan müdahale ederken, 3 helikopterle de havadan söndürme çalışması başlatıldı.

45 arazöz ve 6 helikopter ile müdahale

Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'nden 4 ilk müdahale aracı, 45 arazöz, 3 dozer ve 11 su tankeri ile karadan; 6 helikopterle de havadan müdahale edildiği belirtildi.

Yangının büyümesi üzerine Muğla orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, İzmir ve Denizli’den de takviye ekipler istendi. Rüzgarın şiddetli estiği bölgede yangın yerleşim birimlerinin üst bölümlerinde seyrediyor. Alevlerin yerleşim birimine tehdit etmediği ve kontrol altına alınması için çalışmaların havadan ve karadan devam ettiği açıklandı.