Muğla mermeri, dünyayı süslüyor

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) - TÜRKİYE\'nin mermer üretiminin yaklaşık yüzde 20\'sinin gerçekleştirildiği Muğla\'dan 60 ülkeye mermer ihraç ediliyor. \'Beyaz altın\' olarak adlandırılan mermer, yaklaşık 10 bin kişiye iş imkanı sağlıyor.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş, son yıllarda önemli ilerleme kaydeden mermerciliğin turizmden sonra en önemli sektör haline geldiğini söyledi. Mermer sektörünün özellikle bazı ilçelerde köyden kente göçü de durdurduğunu vurgulayan MUTSO Başkanı Karakuş, \"Mermer fabrikalarının ve ocaklarının bulunduğu yerlerde herkes yaşadığı köyde, ilçede istihdam edilebilir duruma geldi. Dolayısıyla sektör insanların köyde iş bulamayıp, şehirlere göç etmesini engelleyerek sosyal bir kaygıyı da kaldırıyor. Yaklaşık 60 ülkeye mermer ihraç ediliyor. İhracat pazarlarında Çin, Hindistan ve Avrupa Birliği ülkeleri ilk sırada yer alıyor. Mermer ihracatından 2016 yılında yaklaşık 350 milyon dolar ihracat geliri elde edildi. Hedefimiz önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ihracatı 500 milyon dolara çıkarmak. Mermercilik Muğla için en önemli sektörlerden biri. Muğla\'nın en önemli sektörleri turizm, mermer ve tarım. Muğla\'da özellikle Muğla beyazı, leylak, sedef ve karya beyazı, Ege gümüş gibi mermerler daha çok çıkarılıyor. Özellikle \'Muğla beyazı\' tüm dünyada marka olmuş bir mermerimiz\" dedi.

\"MERMERİMİZİN DÜNYADA BAŞKA BİR MUADİLİ YOK\"

Afyonkarahisar\'dan sonra en çok mermer üretilen alanlardan birinin Muğla olduğunu belirten Karakuş, \"Bizim özellikle beyaz mermer ihracatımız önemli oranda Ortadoğu ülkelerine yapılıyordu. Ancak Suriye ve Irak\'taki gelişmelerden sonra bu ülkelere ihracatımız durdu. Ümit ediyorum ki oradaki bu kargaşanın sona ermesi durumunda yine büyük bir pazarın sahibi olacağız. Mermerimizin dünyada başka bir muadili yok. Sadece Muğla\'da çıkartılıyor. Bu yüzden Muğla ismiyle markalaşmıştır. Muğla beyazını kullanamayacağımız bir alan bulunmuyor. Binaların iç ve dış kaplamaları başta olmak üzere sayısız yerde Muğla beyazını görmek mümkün. Ayrıca kimyasal özellikleri bakımından uzun ömürlü olması nedeniyle tercih edilen bir mermer çeşididir\" diye konuştu.

COĞRAFİ İŞARETİ ALINACAK

Ülkedeki mermer üretiminin yüzde 20\'sinin Muğla\'dan gerçekleştirildiğini hatırlatan Karakuş, \"Muğla ve ilçelerindeki 100\'den fazla mermer ocağı ve 70 fabrikada yaklaşık 10 bin kişi istihdam ediliyor. Bunların büyük bölümü Kavaklıdere ve Yatağan ilçelerinde bulunuyor. Bu istihdam açısından çok önemli bir rakam. MUTSO olarak Muğla beyazının coğrafi işaretini almak için Türk Patent Enstitüsü\'ne başvuru yaptık\" dedi.

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