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Muğla merkezli 8 ilde insan kaçakçılarına yönelik operasyon: 29 gözaltı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın da aralarında bulunduğu 8 ilde, insan kaçakçılarına yönelik polisin düzenlediği operasyonda, 29 kişi gözaltına alındı

29 Mart 2018 15:49

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'nın da aralarında bulunduğu 8 ilde, insan kaçakçılarına yönelik polisin düzenlediği operasyonda, 29 kişi gözaltına alındı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Milas Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan alınan arama kararı sonrası insan kaçakçılarına yönelik bu sabah operasyon düzenledi. Muğla, İstanbul, İzmir, Tokat, Kocaeli, Kastamonu, Manisa ve Edirne\'de önceden belirlenen adreslere, eş zamanlı baskınlar yapıldı. Haklarında yakalama kararı bulunan 82 şüpheliden şu ana kadar 29 kişi gözaltına alındı. 
Operasyonun, bugüne kadar insan kaçakçılığına yönelik yapılanlar arasında en geniş kapsamlılarından biri olduğu bildirildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü açıklandı.
SON BİR AYDA 17 İNSAN KAÇAKÇISI TUTUKLANDI
Öte yandan, Muğla polisi tarafından son bir ay içerisinde, farklı şehirlerde 17 insan kaçakçılığı olayına suçüstü yapıldığı açıklandı. Bu operasyonlarda toplam 450 yabancı uyruklunun kaçış hazırlığındayken yakalandığı, 17 organizatörün ise tutuklandığı belirtildi. Kaçaklardan 448\'i sınır dışı edilirken, terör örgütü PKK\' üyeliğinden arandıkları belirlenen diğer 2 kişinin ise tutuklandığı kaydedildi.

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