Muğla merkezli 5 ilde 'FETÖ' operasyonu

Muğla merkezli 5 ilde, 'FETÖ' soruşturması kapsamında 8 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'FETÖ' ile irtibatlı olan, örgütün iletişim aracı "ByLock" kullandığı tespit edilen, örgütün çeşitli kademelerinde görev aldığı anlaşılan aralarında doktor, gazeteci, muhasebeci, mermercilerin de bulunduğu 8 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin, savcılığın kakarı doğrultusunda şüphelileri yakalamak için Muğla, İstanbul, Samsun, Hatay, ve Kütahya'da başlattığı eş zamanlı operasyon devam ediyor.