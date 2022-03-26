Muğla halkından özelleştirme protestosu: Halk plajını elimizden almayın

Muğla'nın Fethiye ilçesinde belediye tarafından işletilen İnlice halk plajının, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından boşaltılmak istenmesi tepki çekti. Haberi alan bölge halkı, "Koylar hakkımız, satılamaz” diyerek plaja akın etti. Bölge sakinleri, "Halkın plajı, halkın elinden alınmak isteniyor. Buna izin vermeyeceğiz" dedi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir süredir Fethiye Belediyesi tarafından işletilen İnlice plajı, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından Fethiye Belediyesi'ne yazılan yazıyla boşaltılması istendi. Bölge halkı “Özelleştirmeye karşıyız” diyerek plajda protesto düzenledi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı eyleme CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay da destek verdi.

Erbay, “Biz biliyoruz ki belediyeyi çıkarıp, burayı yandaş şirketlere peşkeş çekmek istiyorlar. Biz Muğla aşıkları olarak burada koylarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi. Vatandaşlar ise, “Koylar hakkımız, satılamaz” sloganlarıyla protesto gerçekleştirdi.

"Halkın elinden alınmak isteniyor"

İnlice Köyü Kalkınma, Geliştirme, Doğal Çevreyi Koruma, Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği'nden yapılan açıklamada, “İnlice halkının sosyal, kültürel ve ekonomik haklarını, coğrafi zenginlik kaynaklarını korumak, refah ve huzur düzeyini iyileştirmek öncelikli amacımızdır. İnlice Halk Plajı uzun yıllardan bu yana önce Göcek Belediyesi, sonra da Fethiye Belediyesi tarafından koruma ve kalkındırma faaliyetiyle halkın kullanımında hizmet sunmuştur. Fethiye Belediyesinin işlettiği İnlice halk plajı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Fethiye Belediyesine gönderilen yazılı bildirim ile boşaltılması istenmiştir. Bilindiği üzere son zamanlarda Muğla bölgesindeki koylar ve plajlar ihaleye çıkarılarak özelleştirilmektedir. Bu özelleştirmeler doğanın ekolojik dengesini bozmaktadır. İnlice halkının sosyal, kültürel ve ekonomik kaynağı olan İnlice Halk Plajı halkın elinden alınmak isteniyor ve biz İnlice halkı olarak buna izin vermeyeceğiz.” denildi.

"Likya döneminden tarihi limana ait antik kalıntılar bu bölgenin tarihi arkeolojik sit alanı olma özelliği taşımaktadır"

“Sürdürülebilir yaşam için doğal kaynakların elimizden alınmasını istemiyoruz” diyen İnlice halkı, “İnlice Halk Plajının hemen arkasında Likya döneminden tarihi limana ait antik kalıntılar bu bölgenin tarihi arkeolojik sit alanı olma özelliği taşımaktadır. Plajın özelleştirilmesi ile bu bölge betonlaşma veya doğal yapısının bozulma riskini beraberinde getirecektir. Plajımızda yapılacak herhangi bir ihale ile özelleştirme; bölgenin biyoçeşitlilik, fauna ve floranın korunması ekosistemin bozulması gibi riskler de taşımaktadır” ifadelerine yer verildi.

“Çevrede ücretsiz halk plajı kalmadı denecek kadar azdır”

“Çevrede ücretsiz halk plajı kalmadı denecek kadar azdır” diyen köy halkı, “Plajlar ve sahiller halkındır, rant elde etmek isteyenler için özelleştirilemez, ihale ile satılamaz. Böyle bir durum olursa orta ve düşük gelir düzeyindeki halklara sosyal adaletsizlik yapılmış olur. Her şeyden öte özelleştirmenin olduğu yerlerde görüyoruz ki betonlaşma ve doğal dengenin bozulduğu bilinen gerçektir, bizler doğal ekolojik dengenin bozulmasını istemiyoruz” dedi.

İnlice plajının halkın elinden alınarak özel sektöre ve/veya diğer kurum ve kuruluşlara rant için ticari fayda amacıyla verilmesine karşı olduklarını belirten İnliceliler, “İnlice plajının ücretsiz halk plajı olarak kalmasını istiyoruz. İnlice Koyunda ve plajında herhangi bir başka kuruma işletmeye verilmesine karşıyız. İnlice Halkı adına İnlice Doğayı Koruma ve Güzelleştirme Derneği olarak, İnlice Halk Plajımızın niteliğini aynen sürdürmesi ve haklarımızın korunmasını talep ve rica ediyoruz. Aksi durumda haklı olarak mücadelemizi her alanda vereceğimizi bildiririz. İnlice plajı halkın plajıdır, özelleştirilmesini istemiyoruz” ifadelerini kullandı.