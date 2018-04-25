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Muğla Emniyet Müdürü'nden 'organ mafyası' açıklaması

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da son günlerde kulaktan kulağa yayılan 'organ mafyası çocuk kaçırıyor' söylentileri halkı tedirgin etti

25 Nisan 2018 15:53

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'da son günlerde kulaktan kulağa yayılan \'organ mafyası çocuk kaçırıyor\' söylentileri halkı tedirgin etti. Yazılı açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, kentte bu tür bir vakanın yaşanmadığını belirterek, şüpheli bir durumda ise emniyete bilgi verilmesini istedi.
Sosyal paylaşım sitesi Facebook\'ta son günlerde yapılan \'organ mafyası çocuk kaçırıyor\' paylaşımları ve söylentileri halkı tedirgin etti. Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Çetinkaya, açıklamasında şunları kaydetti:
\"Son zamanlarda sosyal medya üzerinde ilimizin de adının geçtiği \'Gören polise ihbar etsin organ mafyası\' başlıklı paylaşımların yapıldığı gözlemlendi. İlimizde organ mafyası ve organ ticareti için çocuk/adam kaçırma vakası bulunmuyor. Paylaşımlara ilişkin yapılan araştırmada, ilk olarak 2016 yılında paylaşıldığı ve zaman içerisinde iyi niyetli sosyal medya kullanıcıları tarafından farkındalık oluşturmak için paylaşıma devam edilerek yaygınlaştığı anlaşıldı. Vatandaşlarımızın bu tip haberlere itibar etmemeleri ayrıca bilgi ve duyum sahibi oldukları olayları emniyet birimlerine aktarmalarını rica ediyorum.\"

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