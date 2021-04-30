Muğla'da köylüler ağaç kesimine karşı nöbette; "Tam kapanmadan istifade orman katliamı yapmak istiyorlar"

Muğla’nın Milas İlçesi’ne bağlı İkizköy’de bulunan Yeniköy Termik Santrali’ni genişleme çalışmaları kapsamında 600 dönümlük kızılçam ormanının yok edilmesini önlemek için çoğunluğu kadınlardan oluşan köylüler harekete geçerek, nöbete başladı.

Yeniköy Termik Santrali’nin bulunduğu İkizköy’ün Akbelen ormanlarında, Orman Genel Müdürlüğü’nün ağaç kesimine hazırlanması üzerine harekete geçen köylüler, nöbete başladı. "Biz doğamızı vermek istemiyoruz, yaşam alanımızı vermek istemiyoruz" diyen köylüler, kararı alkışlarla protesto etti.

ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Muğla’da 2014 yılındaki özelleştirmelerle Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri ile birlikte özel sektöre devredilen linyit madeninde, ÇED raporu olmadan kapasite artırımı yapmaya çalışıldığını belirten köylüler, Akbelen ormanında bulunan 600 dönümlük yaşlı ve doğal kızılçam ormanının da madene tahsis edilmek üzere kesiminin planlandığını anlattılar.

"Tam kapanmadan istifade orman katliamı yapmak istiyorlar"

Akbelen Ormanı’nın kesilmemesi için direnişe geçen köylülere destek veren CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, “Tam kapanmadan istifade burada bir orman katliamı yapmak istiyorlar. Doların yeşilini doğanın yeşilinden daha çok seven AKP iktidarından güç alan enerji şirketi, kapasite artırma adı altında ağaçları işaretletmiş, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de hazır bekliyor. Millet evine kapandığında buraya gelip, ağaç katliamı yapacaklar. Biz buna izin vermeyeceğiz" dedi.

"Çoluk çocuk nöbetteyiz"

CHP'li Alban ile konuşan köylü kadınlar, "Biz nöbetteyiz. Sözde değil gerçekten öyle. Çoluk çocuk nöbetteyiz", "Gerekirse çadır kuracağız burada. Yağmur da yağsa burdayız. Biz ıslansak da kururuz ama ölen geri gelmiyor. Biz sabah kalktığımızda sigara içmiş erkekler gibi öksürüyoruz ?" dedi.