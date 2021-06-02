Muğla'da et yiyen örümcek paniği!

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, halk arasında "et yiyen örümcek" olarak bilinen sarıkız örümceği görüldü. Böcek, sinek, ölmüş akrep, kertenkele, hatta fare ile bile beslenebilen örümcek mahallede paniğe neden oldu.

Muğla'nın Yatağan ilçesi Turgut Mahallesi'nde bir vatandaş evinin bahçesinde diğer örümceklere göre daha büyük bir örümcek olduğunu fark etti.

Örümceğin halk arasında ''et yiyen örümcek'' olarak bilinen sarıkız örümceği olduğunu öğrenen ev sahibi, cep telefonu ile hayvanın fotoğrafını çekti.

Böcek, sinek, ölmüş akrep, kertenkele, hatta fare ile bile beslenebilen örümcek mahallede heyecana neden oldu.

1 metre zıplayabiliyor, insanların üzerine gidebiliyor

Isıya duyarlı hareket ettiği belirtilen sarıkız örümceği, ağzından salgıladığı enzimlerle insanları zehirlemiyor fakat ısırdığı yeri çürütüyor. Etçil olan örümcek yerden yaklaşık 1 metre yukarı zıplayabiliyor. (İHA)