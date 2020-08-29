"Muğla’da ‘Çiftçilere sera kuracağız’ denilerek doğal güzelliklere otel dikiliyor"

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Fethiye’den Marmaris’e, Datça’dan Bodrum’a kadar turizm bölgelerine yakın yerlerde "Çiftçilere sera kuracağız’ denilerek doğal güzelliklere otel dikildiğini iddia etti.

CHP’li Mürsel Alban, geçen aylarda pandemi koşullarında millet canıyla uğraşırken Fethiye Kayaköy - Ölüdeniz arasında jeotermal kuyu arama ruhsatı almak için girişimde bulunulduğunu anımsatan CHP'li Alban, Muğla’nın çeşitli bölgelerine, “jeotermal enerji elde etme” adı altında sürekli arama - sondaj izni için başvuru yapıldığını vurguladı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, bu tür girişimi yapanların amacının enerji kaynağı bulmak değil, bir biçimde Muğla’nın değerli topraklarına sahip olmak ve alınan ruhsatları daha sonra başka amaçlar için kullanmak olduğunu kaydeden Alban, şöyle devam etti:

“Değişik yerlerde keşfedilmeyi bekleyen birçok jeotermal kaynak olmasına rağmen, özellikle Muğla’da turizm alanlarına yakın yerlerde bu tür arama - sondaj çalışmaları yapılmak istenmesi manidardır. Daha önce Muğla’nın birçok yerinde bu tür jeotermal enerji kaynağı arama çalışmaları için başvuruda bulunulmuş, son olarak Fethiye Kayaköy - Ölüdeniz arası ve Yanıklar Mahallesi’nde bulunan alanların ardından yine Marmaris - Hisarönü’nde jeotermal enerji kaynağı arama çalışması talebi gelmiştir. Bu alanlarda, günübirlik tesisler dışında yapılaşma yasağı olmasına rağmen sondaj çalışmaları sırasında bu yerlere şantiyeler kurulacak, arama ruhsatı ile dönümlerce alanın doğal örtüsü sıyrılacak ve çamur havuzu yapılacaktır. Sadece sondaj sırasında bile hidrojen sülfür gazından kaynaklanan koku bölgeye yayılacak ve turizmi olumsuz etkileyecektir.”

Soylu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde de 2015- 2020 yılları arasında Muğla’da kaç arama ruhsatı başvurusu yapıldığı, kaçına izin verildiği, ÇED süreçleri, işletme ruhsatı alan firmaların adları hakkında bilgi istedi.