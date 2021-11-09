Muğla’da bir mahallede su imtiyaz hakkı özelleştirildi, bölge halkı tepkili

Muğla Milas’a bağlı Güllük Mahallesi Muhtarı Ali Polat, su imtiyaz haklarının özelleştirilerek bir firmaya verildiğini ve çok fahiş fiyatlara su tükettiklerini söyledi.

Cumhuriyet’in haberine göre, Güllük Mahallesi Muhtarı Ali Polat vergilendirilmemiş su ücretinin konutlarda metreküpünün yaklaşık 11 TL olduğunu dile getirerek “Bu da Türkiye’nin en pahalı su tarifesidir. Yaklaşık 7 bin 500 aboneyi ve 40 bin kişiyi ilgilendiren bu durumu, kıyaslama yapılabilmesi açısından örneklendirmek isterim. Ören’de suyun, konutlarda metreküpü, 2.10 TL’dir. Bu da Güllük’te ki su tarifesinin 5’te biri kadardır. Evrensel bir insan hakkı olan su, maalesef biz Güllüklüler için hem çok pahalı hem de kalitesizdir” dedi.