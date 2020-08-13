Muğla'da bir ayda üç su faturası kesilen vatandaş CİMER'e başvurdu: Geleceğe kesiyorlar!

Muğla'da vatandaşlar Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) tarafından kesilen su faturalarını ödemek için sisteme giriş yaptığında Aynı ay içerisinde birden fazla su faturalarının göründüğünü ve faturalarının çok fazla arttığını fark etti.

Sabah'tan Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre, Muğla'da yaşayan bir vatandaş, yaşadığı şaşkınlığı CİMER'e yazdı. Sistemden temmuz ve ağustos aylarında 3'er kalemde farklı fiyatlandırma ile aynı fatura numarasına kesilmiş tutarların ekran fotoğrafını aldı. Aynı döneme ait 3 farklı faturanın yanı sıra bir de fiyatların arttığı görüldü.

"1 ay içinde 3 fatura"

Mağduriyet yaşayan bir vatandaş CİMER'e şunları yazdı:

"Geçen sabah su faturasını ödemek istediğimde bu şekilde bir manzarayla karşılaştım. Açıkçası neye şaşırmam gerektiğine karar veremedim. Çünkü 1 ay içinde 3 fatura olmasına mı şaşırayım, yoksa gelecek tarihli bir fatura çıkmasına mı, 3 kişi yaşadığımız eve 50 lira fatura gelirken ailem tatile çıkınca 120 lira fatura gelmesine mi, yoksa tutarı aynı olan çift faturalara mı…

"Geleceğe fatura kesiyorlar"

O kadar garip bir durum ki, geleceğe fatura kesiyorlar ve bazı aylarda kuruşuna kadar aynı olan çift faturalar çıkıyor. Ben dahil bir çok vatandaş buna tepkili… Bu yapılan işlemler yasal ve bir gerekçesi var ise MUSKİ'nin kamuoyunu aydınlatması gerekiyor. Bu bilinmezlik ile insanların hem MUSKİ'ye hem belediyeye olan güveni sarsılıyor. MUSKİ isimli kurumun bir denetlemeden geçirilmesinin hem halk hem de MUSKİ'nin itibarı açısından faydalı olacağına inanıyorum."

CİMER'e gelen şikayeti yanıtlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı ise konuya ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.

Belediyeden şikâyet eden vatandaşa şu bilgilendirme yapıldı:

"MUSKİ Yönetim Kurulu'nun 16.12.2016 tarih ve 175 sayılı kararı ile 2017 yılında ilçe merkezlerinde aylık, beldelerde 2 aylık, köylerde 4 ve 6'şar aylık okumalara geçildiği ve okunan dönemin son ödeme tarihinin, takip eden ayın 20'si olarak belirlendiği, bir sonraki ayda ise sayaç okumasının ayın 1'i ile 15'i arasında kalan takvim gününde yapıldığı…

Bununla birlikte, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uyarınca, abone sahiplerinin Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresine başvurmaları durumunda her türlü şikâyet ve önerilerin değerlendirileceği Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığından alınan 17.07.2020 tarih ve E.9931/11543 sayılı yazıda bildirilmiştir."