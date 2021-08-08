Muğla Büyükşehir Belediyesi, WWF iş birliği ile yangın söndürme helikopteri temin etti

CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Doğal Yaşamı Koruma Vakfı (WWF) iş birliği ile yüksek kapasiteli yangın söndürme helikopteri temin ettiğini belirtti.

CHP Muğla İl Başkanı Zeybekoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu helikopterin Kavaklıdere'de soğutma ve söndürme çalışmalarına katıldığını bildirdi.

Zeybekoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Muğla Büyükşehir Belediyemiz orman yangınlarına müdahale etmek için WWF Doğal Yaşamı Koruma Vakfı iş birliğiyle yüksek kapasiteli yangın söndürme helikopteri temin etti. Bugün Kavaklıdere ilçemizde soğutma ve söndürme çalışmalarına katılmaktadır."