Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün: Orman bizim sorumluluğumuzda değil, ama gene de çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Yerleşim bölgelerindeki bu tür yangın vesairelerin sorumluluğu büyükşehir belediyelerinin." açıklamasına Muğla Belediye Başka Osman Gürün yanıt verdi. Gürün, "Orman bizim sorumluluğumuzda değil, ama gene de çalışıyoruz." dedi.
Gürün'ün açıklaması şöyle:
"Cumhurbaşkanının yangın konusunda bizi suçlamasından çok üzgünüm. Yangın şehirlerden ormana sıçrasa biz suçlanabilirdik. Ama yangın ormandan yerleşimlere sıçrıyor. Orman bizim sorumluluğumuzda değil, ama gene de çalışıyoruz."