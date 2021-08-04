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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün: Orman bizim sorumluluğumuzda değil, ama gene de çalışıyoruz

04 Ağustos 2021 23:33

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Yerleşim bölgelerindeki bu tür yangın vesairelerin sorumluluğu büyükşehir belediyelerinin." açıklamasına Muğla Belediye Başka Osman Gürün yanıt verdi. Gürün, "Orman bizim sorumluluğumuzda değil, ama gene de çalışıyoruz." dedi. 
 
Gürün'ün açıklaması şöyle: 
 
"Cumhurbaşkanının yangın konusunda bizi suçlamasından çok üzgünüm. Yangın şehirlerden ormana sıçrasa biz suçlanabilirdik. Ama yangın ormandan yerleşimlere sıçrıyor. Orman bizim sorumluluğumuzda değil, ama gene de çalışıyoruz."

Erdoğan ne demişti? 

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında "Yerleşim bölgelerindeki bu tür yangın vesairelerin sorumluluğu büyükşehir belediyelerinin. Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya'da birinci derecede şehir merkezinde bu işin sorumlusudur. Muğla Büyükşehir Belediyesi birinci derecede onun sorumluluğundadır. İzmir, Aydın, Denizli aynı şekilde sorumluluğundadır." açıklamasını yapmıştı. 
 
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