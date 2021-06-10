Muğla Belediye Meclisi'nde Atatürk'e lanet okuyan imam kınandı, AKP ve MHP'liler salonu terk etti

Muğla Belediyesi Meclisi haziran toplantısında, Ayasofya'da Atatürk'e lanet okuyan imam Mustafa Demirkan , CHP ve İyi Parti grupları tarafından kınandı. AKP ve MHP grubu ise salonu terk etti.

ANKA'nın haberine göre; Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde bugün yapılan Haziran Ayı Meclis Toplantısı'nın açılışında, Ayasofya'daki bir etkinlikte imam Mustafa Demirkan, Atatürk'ü hedef alan sözleri nedeniyle CHP ve İyi Parti grupları tarafından kınandı.

Kınama metninin okunmasının ardından AKP'li Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, imamın açıklamasında Bakara Suresi'nin 114. Ayeti'nin okunduğunu iddia ederek bu metni onaylamadıklarını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Ayasofya'da devlet erkânının olduğu programda imamın, Bakara Suresi'nin ayetini değil Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'e isim vermeden hakaret eden ifadeler kullandığını ve Millet İttifakı olarak bu olayı kınadıklarını söyledi.

Tartışmaya diğer meclis üyeleri de katılınca meclis salonunda sesler yükseldi. Tartışmaların ardından AKP ve MHP grupları meclis toplantı salonunu terk etti.