Muğla Barosu seçimlerinde Sedat Peker'e 7 oy çıktı

Muğla Barosu başkanlık seçimlerinde mevcut başkan Cumhur Uzun tekrar seçilirken, 7 oy pusulasında organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in adının yazıldığı görüldü.

Muğla Barosu seçimlerinde mevcut başkan Cumhur Uzun yeniden seçildi.

26 Haziran Cumartesi Genel kurul toplantısıyla başlayan kongre süreci, 27 Pazar günü yapılan seçimle tamamlandı. Üç dönemdir Baro Başkanlığını yürüten Cumhur Uzun ile Emine Yenilmez Aydemir’in aday olduğu, iki adayla gidilen seçimde Cumhur Uzun 581 oy alarak yeniden başkan seçildi, Yenilmez Aydemir’in ise 385 oy aldığı öğrenildi.

Muğla Yerel Haber'in haberine göre Sedat Peker’in de isminin sandıktan çıkması dikkat çekti. Açılan sandıklarda 7 oy pusulasında Sedat Peker isminin yazılı olduğu görüldü.