Muğla atık su faciasında patronlar aklandı, ölenler suçlandı!

Muğla Güllük'te yedi işçinin can verdiği atık su faciasında hazırlanan son bilirkişi raporunda daha önce kusurlu bulunup haklarında dava açılan Akfen İnşaat'ın yönetim kurulu üyeleri, İller Bankası ve belediye yöneticileri suçsuz bulundu; faciada ölen işletme müdürü asli, beş işçi ise tali kusurlu sayıldı.

Muğla’nın Milas ilçesi Güllük beldesinde 17 Haziran 2013’te Akfen adlı inşaat şirketi tarafından işletilen atık su ve kanalizasyon istasyonunda arıza çıkmıştı. Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, İlkin sorunu gidermek için, sonra da arkadaşlarını kurtarmak amacıyla birbiri ardına kuyuya giren yedi işçi zehirlenerek can vermişti. Faciadan sonra aralarında Akfen İnşaat ve İller Bankası yöneticileri ile eski Güllük Belediye Başkanı’nın da aralarında olduğu 25 sanık hakkında Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Sanıkların talebi üzerine mahkeme, geçen 6 Kasım’da, facianın gerçekleştiği atık su istasyonunda keşif yapılmıştı. Keşif sonunda altı kişilik bilirkişi heyeti, 15 Şubat’ta raporunu tamamlayarak, mahkemeye sundu.

Raporda “İşletmenin faaliyete geçtiği günden itibaren iş güvenliği ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmek zorunda olduğu ancak bu konuda hiçbir çalışmanın yapılmadığı” belirtildi. Zorunlu olduğu halde iş güvenliği uzmanı istihdam edildiği belirtilerek şöyle dendi: “Risk değerlendirilmesi ve analizi, acil eylem planı hususlarını yapmış veya yaptırmış olması gerektiği, yapılmadığı, risk minimizasyonu için alınmış olması gerekli önlemlerin alınmadığı, iş yerinde çalışma şartlarında değişikliklerin meydana geldiği zamanlarda dahi bunun göz ardı edildiği...” Raporda, “İş kazasının, bir anlık ihmalin sonucu olarak değil uzun süre içindeki ihmaller zincirinin sonucu olduğu görülmektedir.”

Patronlar ve İller Bankası kusursuz sayıldı

Buna karşın genel müdür ve işletme müdürü seçiminde yönetim kurulunun ‘makul özeni gösterdiği’ savunulup önlemleri almayan, dikkat ve özen göstermeyenlerin hatasından yönetim kurulunun sorumlu tutulamayacağı savunuldu. Dolayısıyla, geçmiş bilirkişi raporlarında suçlu bulunan ve haklarında dava açılan Akfen yönetim kurulu üyeleri İbrahim Süha Güçsav, Alon Moshe Yegnes, Yvo Josef Maria GeLeen ve Hüseyin Kadri Samsunlu ile İller Bankası ve Güllük Belediyesi yöneticisi ve çalışanı 17 kişinin kusursuz olduğu belirtildi.

Akfen’in yönetiminin yetkilerini devrettiği eski Genel Müdür Ahmet Tuna Ozaner ile yerine gelen İsmail Kürşat Tezkan ise tali kusurlu sayıldı. Bilhassa Ozaner’in kazanın meydana geldiği TM-4 terfi merkezini görmemiş, üç yıl içinde tesise birkaç kez uğramış olmasının, uyarı ve ikaz levhalarının bulunmadığını fark etmemiş, elavatör arızası nedeniyle kuyuya işçi indirilmek suretiyle elle yapılan temizlik işleminden bilgilendirilmemiş olmasının mümkün olmadığı kaydedildi. Ozaner “risk değerlendirilmesi, önlemlerin alınması, acil eylem planı ve işçilerin eğitimi, kişisel koruyucuların temini, kullandırılması ve denetlenmesi konusundaki ihmali davranışları” nedeniyle; Tezkan ise “işe başlar başlamaz gereğinde işi durdurarak ihmal edilmiş hususların tespiti ile acil önlemleri aldırmakta ve denetlemekteki ihmali nedeniyle” tali kusurlu sayıldı.

Ölenler suçlu

Raporda, faciada ölen İşletme Müdürü Mustafa Öztürk asli kusurlu sayıldı. Kendisine zehirli gazlar hakkında eğitim ve kişisel koruyucu verilmeden kuyuya indirilip ölen Mevlüt Özbakar’ın kusursuz olduğu ifade edildi. Buna karşın Özbakar’ı kurturmak için arkasından kuyuya girip can veren Yüksel Kum, Hasan Özgür, Serkan Miral, Özcan Özkan ve Fikret Ödemir’in tali kusurlu olduğu savunuldu.