-Muğla "motorize", Hakkari "yaya" kaldı Ankara (A.A) - 03.10.2011 - Trafiğe yüzbinlerce aracın eklendiği Türkiye'de ortalamalara göre, her 5 kişiye bir araç düşerken, bu anlamda Muğla, Türkiye'nin en motorize ili oldu. Muğla'da hemen hemen her 2 kişiye bir araç düşüyor. Buna karşılık, yaklaşık 27 kişiye bir aracın düştüğü Hakkari ise bu anlamda Türkiye'nin en ''yaya'' kalan ili konumunda. Ortalamalara göre, her 10 kişiye bir otomobilin düştüğü Türkiye'de, her 5 kişiye bir otomobilin düştüğü başkent Ankara, kişi başı düşen otomobil sayısında en zengin il olarak ilk sırada yer alıyor. Kişi başına düşen otomobil sayısında da son sırada yer alan Hakkari'de ise 96 kişiye bir otomobil düşüyor. Başta büyükşehirlerde olmak üzere trafik yoğunluğu her geçen gün daha da artıyor. Yollardaki taşıt sayısı son 10 yılda yüzde 81,4 artarken, bu yılın temmuz ayı sonu itibariyle de 15 milyon 724 bin 940 rakamına ulaştı. Bu araçların yüzde 50,3'ünü otomobil, yüzde 16,2'sini kamyonet, yüzde 15,7'sini motosiklet, yüzde 9,2'sini traktör, yüzde 4,6'sını kamyon, yüzde 2,5'ini minibüs, yüzde 1,4'ünü otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de ortalamalara göre, her 5 kişiye bir araç düşerken, hemen hemen her 2 kişiye 1 araç düşen Muğla, bu anlamda Türkiye'nin en motorize ili oldu. TÜİK'in 2010 yılı sonu adrese kayıtlı nüfus kayıtlarına göre, nüfusu 813 bin 503 olan Muğla'da temmuz ayı sonu itibarıyla 332 bin 750 araç bulunuyor. Muğla'yı, yaklaşık 3 kişiye bir araç düşen Burdur ve Antalya izledi. Ankara ve İzmir'de yaklaşık 4 kişiye bir araç düşerken, bu rakam İstanbul'da 5. Buna karşılık, araç başına düşen insan sayısı 27 olan Hakkari ise Türkiye'nin bu anlamda en ''yaya'' ili oldu. TÜİK'in 2010 yılı sonu adrese kayıtlı nüfus kayıtlarına göre, 251 bin 302 kişinin yaşadığı Hakkari'de temmuz ayı sonu itibarıyla 9 bin 450 araç bulunuyor. Hakkari'yi, sırasıyla araç başına 22 kişinin düştüğü Bingöl, araç başına 21 kişinin düştüğü Bitlis ve araç başına 20 kişinin düştüğü Ağrı takip etti. -Ankaralı otomobili seviyor- Rakamlar Ankaralıların otomobil düşkünlüklerini ortaya koyuyor. Türkiye ortalamalarına göre, kişi başına yaklaşık 10 otomobil düşerken, başkent Ankara'da her 5 kişiden birinin otomobili var. Temmuz ayı sonu itibarıyla Ankara'da trafiğe kayıtlı 1 milyon 340 bin 814 araç bulunurken, bunların yüzde 72'sini otomobiller oluşturdu. Temmuz ayı sonu itibarıyla Ankara'daki otomobil sayısı 965 bin 751 oldu. Hesaplamalar, İstanbul ve İzmir'de ise her 7 kişiye bir otomobilin düştüğünü gösteriyor. Buna karşılık, 96 kişiye bir otomobilin düştüğü Hakkari, kişi başına düşen araç sayısının dışında bu listenin de son sırasında yer aldı. Taşıt sayısının en çok olduğu illere bakıldığında ise İstanbul, Ankara ve İzmir başı çekerken, Tunceli ise 5 bin 691 ile taşıtın en az olduğu il. -En fazla taşıt yine İstanbul'da- Temmuz sonu itibariyle en fazla taşıt 2 milyon 888 bin 452 adet ile İstanbul'da bulunuyor. İstanbul'daki motorlu kara taşıtların 1 milyon 882 bin 411 adetini otomobil, 58 bin 10 adetini minibüs, 55 bin 893 adetini otobüs, 551 bin 478 adetini kamyonet, 126 bin 769 adetini kamyon, 184 bin 9816 adetini motosiklet, 6 bin 218 adetini özel amaçlı taşıtlar ve 22 bin 692 adetini de traktör oluşturdu. Ankara, toplam 1 milyon 340 bin 814 taşıt ile motorlu kara taşıtlarının en yoğun olduğu ikinci il olurken, İzmir'de 1 milyon 3 bin 363 adet taşıt ile üçüncü il oldu. En az motorlu kara taşıtın bulunduğu il ise 5 bin 463 adet ile Tunceli.