Müge Anlı'ya Dava Açılıyor!

Van depreminin ardından ATV'den Anlı ve Habertürk'ten Canbaş'ın kullandığı ayrımcı ifadelere tepki büyüyor. ÇGD, ırkçılık içeren yorumlara yer vermenin suç olduğunu belirten bir açıklama yaptı. Beşi ve Şahin, Anlı'ya dava açıyor.



Van’da 24 saat içindeki belirlemelere göre 250’den fazla kişinin ölümüne sebep olan 7,2’lik deprem sonrasında medyanın bazı isimlerinden canlı yayında gelen ve “nefret söylemi” kapsamında değerlendirilen yorumlar büyük tepkiye sebep oldu.



Habertürk spikeri Duygu Canbaş canlı yayında "Her ne kadar Van'da olsa da acımız büyük" dedi ve gelen tepkilerden sonra "dilinin sürçtüğünü" söyleyerek özür dilemek zorunda kaldı.Bianet'te yer alan haber şöyle:



Twitter'da Canbaş'a tepkiler gelmeye devam ederken ATV'de yayınlanan Tatlı Sert programında, programın sunucusu Müge Anlı, "Herkes haddini bilecek. Yeri geldi mi taş atacaksın, Mehmetçik'i kuş avlar gibi avlayacaksın sonra zor günlerde canım cicim deyip, yardım isteyeceksin. O polisler hemen yardımına koştu oradakilerin. O taş atanların eli kırılsın. Askerlerimize polislere zeval vermesin" ifadelerini kullandı.



Anlı'nın Van'da depremden zarar görenlere yönelik bu sözleri sosyal medyada yayıldı ve Anlı'nın istifa etmesi ya da ATV'nin durumla ilgili bir açıklama yapması istendi.

Şikâyet etmek isteyenler için ATV müşteri hizmetlerinin telefonu yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı. ATV müşteri hizmetlerinin telefonları kısa sürede kilitlendi. Anlı'nın ifadeleri için program yetkilileri henüz bir özür dilemedi.





Anlı'ya TCK 216'dan dava açılıyor



Cevat Beşi ve Fatih Mehmet Şahin bianet'e Müge Anlı hakkında dava açacaklarını belirtti. İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyelerinden avukat Ayşegül Altınbaş'la görüştüklerini ve Anlı hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" başlıklı 216. maddesinden dava açma hazırlığında olduklarını ifade eden Beşi, şöyle dedi:



"Sessizlik ve itirazla bu durum düzelmiyor. Medyada bu tür söylemlerin önlenmesi amacıyla hukuki yollara başvurmak şart. Şu anda müdahil olarak Fatih Şahin ve ben başlıyoruz ancak çok sayıda talep var; toplu bir dava açılabilir."





'Irkçılık, müsamaha gösterilemeyecek bir suçtur'



Deprem sonrasında medya çalışanlarından gelen ırkçı ifadelerle ilgili Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Genel Yönetim Kurulu da yazılı bir açıklama yaptı.



ÇGD, ırkçılığın yasalara göre bir suç olduğunu ve medya yöneticilerinin bu tip haber ve yorumlara ekranlarda, gazetelerde ve internet sitelerinde yer vermemelerinin mesleki bir zorunluluk olduğunu belirtti.





ÇGD'nin yaptığı açıklama şöyle:



* Canlı yayında haber spikerinin "Deprem doğuda da olsa Van'da da olsa üzülüyoruz" ifadeleri, programcının bilim adamı konuklarından da alkış alan "Önce taş at, polisi, askeri kuş gibi avla, sonra yardım iste. Herkes haddini bilsin" sözleri, gelinen noktada, medya yöneticilerinin acil olarak önlem alma gerekliliğini ortaya koyuyor.

* "Terör brifingi alan" yöneticilerin propaganda çizgisinin nereden geçtiğini düşünmeden önce ırkçılık ve ayrımcılığa "dur" demesi gerekiyor.

* Çağdaş Gazeteciler Derneği olarak, bütün medyayı bu noktada sorumlu davranmaya davet ediyor, ırkçılık, ayrımcılık yapılan haber ve yorumlara internet sitelerinde yer verilmesinin suç olduğunu anımsatıyoruz.

*Irkçılık, yasalarımıza göre suçtur. Irkçılık, müsamaha gösterilemeyecek, düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi söz konusu bile olamayacak bir insanlık suçudur.

*Medya yöneticilerinin bu tip haber ve yorumlara ekranlarda, gazetelerde ve internet sitelerinde yer vermemeleri hem mesleki hem de insani bir zorunluluktur.





